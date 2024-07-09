台股頻創新高 中港股獨憔悴

經濟復甦失衡，加上投資人對地緣政治風險升高的疑慮，中國股市今年稍早開始的漲勢已失去動能。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，中共第二十屆三中全會將於七月十五日至十八日於北京召開，是指導中國政治和經濟進程的重要會議，原本市場預期中國股市可能會有一番表現，情況卻剛好相反。

台股頻創新高，但週一恆生中國企業指數收跌一．五％，從五月二十日創下波段高點以來已回跌九．八％；滬深三○○指數收跌○．九％，連續五個交易日下跌，連續七週收黑，創二○一二年年初以來最長跌勢，從五月二十日波段高點以來也下跌七．八％。

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由於經濟復甦失衡，加上投資人對地緣政治風險升高的疑慮，中國股市今年稍早開始的漲勢已失去動能。投資人預期，中共三中全會落幕後，中國股市不會迅速反彈。安本資產管理投資經理黃新耀表示：「中國國內經濟依舊疲軟，三中全會推出刺激措施的預期不高。」

中國國內投資人的情緒尤其脆弱，滬深三○○指數已經回吐今年以來的所有漲幅，且自六月二十一日以來，上證綜合指數一直低於三千點這個重要關卡，小型股特別難以因應經濟成長放緩，今年以來的跌勢兇猛。

與此同時，有跡象顯示，中國的股市「國家隊」可能已進場護盤，以在三中全會前拉抬信心。自上證綜合指數跌破三千點以來，一些受中國主權財富基金青睞的ETF基金已出現大量資金流入。當今年二月中國股市暴跌時，「國家隊」對於穩定股市至關重要。

摩根士丹利中國市場策略師王瀅表示：「儘管近年來對中國股市的曝險降已至歷史新低，但他們不急於重返中國股市，貨幣疲軟、地緣政治不確定性和中國的宏觀挑戰，仍是近期的阻礙。」

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