阻中染指 美澳強化亞太金融聯結

澳洲和美國兩國將致力於深化與太平洋盟友和夥伴的接觸與合作。（歐新社）

防堵中國因西方銀行撤離趁虛而入 將提升太平洋地區通匯業務

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，為期兩天的太平洋銀行論壇八日在澳洲布里斯班揭幕，澳洲和美國官員表示，隨著中國對太平洋島嶼國家的影響力增強，兩國將致力於深化與太平洋盟友和夥伴的接觸與合作，並加強金融互聯互通、投資和融合。

報導指出，太平洋島國正面臨挑戰，因為西方銀行結束與這些小國同業的長期關係，而有些銀行則尋求關閉在這些小國的業務，因而限制這些小國開設美元計價的銀行帳戶。

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澳洲助理財長瓊斯（Stephen Jones）表示，坎培拉當局希望成為太平洋地區的首選合作夥伴，無論是在銀行業務還是國防領域。當被問到中資銀行是否趁虛而入時，瓊斯指出：「如果有些國家的主要目標是促進自己國家利益，而不是太平洋島國的利益，我們會感到擔憂。」

美國也加強對太平洋島國的支持，以遏止中國的影響力。負責太平洋地區事務的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）表示：「我們意識到太平洋地區的經濟和戰略重要性，致力於深化與盟友和夥伴的接觸與合作，以加強金融互聯互通、投資和融合。」

專家表示，由於西方銀行正在降低風險，以滿足金融監管要求，這使得在太平洋島國開展業務變得更加困難，進而削弱這些島國的金融韌性。

中國已在太平洋地區 簽署國防、金融協議

中國已在太平洋地區簽署重要的國防、貿易和金融協議。今年稍早，在一家澳洲銀行表示將撤出諾魯後，中國銀行（BoC）已在該地區開設辦事處，並與諾魯簽署一項協議，以探索在當地的業務機會。

尼爾森表示，美國意識到並致力於解決太平洋地區銀行去風險問題，「促進全球金融融合可以帶來很多好處，相反的，當通匯往來銀行業務（correspondent banking）關係減少時，後果可能是嚴重的」。他指出，過去十年，太平洋地區通匯往來銀行業務關係的下降速度是全球平均的兩倍，世界銀行和亞洲開發銀行（ADB）正在制定改善計畫。

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