深圳也熄火 首季新登記失業年增4成

今年第一季深圳新登記失業居民年增40％。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕以活躍的民營經濟與科技業發展著稱的深圳，是中國最大的經濟驅動地區；然而，今年第一季深圳新登記失業居民年增四十％，這座南方超級大城失業人口的飆升，反映中國嚴峻的就業形勢。

《南華早報》報導，根據深圳市人力資源與社會保障局公布數據，今年第一季新登記失業居民較去年第四季增加十五％，相當於就業人口減少了四萬二二一人。二○二二年深圳就業人口近一二○○萬人，那是深圳最後一次公布失業率。

請繼續往下閱讀...

許多裁員未通報 官方數據失真

報導指出，該季失業人口排除先前登記的失業者，而且許多裁員沒有通報或紀錄，導致深圳的失業率存在不確定性，即官方統計的失業人口僅是所有失業群體的一小部份。

中國的監管打壓令科技業近幾年掀起一輪又一輪的裁員潮，衝擊深圳科技產業的就業市場。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出：「數位化與勞動密集產業遷離的驅動下，深圳包括零售在內的服務業現在面臨更大的保就業壓力。」

深圳的服務業曾吸收最多就業人口，二○二二年從事服務業者多達七百萬人，製造業為四六○萬人。然而，零售銷售成長乏力，今年前五月僅年增一．八％，是深圳服務業與就業市場面臨逆風的跡象。

彭澎指出，深圳與全國實際的失業狀況，需要政府當局更加關注並採取應對行動。他說：「有大量就業不足的人，政府應該為民營與外國企業創造更理想的經商環境。」

由於中國官方只統計有紀錄的失業者，因此，一直以來有官方數據掩蓋實際失業情形的疑慮。北京寄望今年約五％的經濟成長將創造更多就業，協助吸收持續刷新紀錄的大學畢業生，今年將有一一○○萬名畢業生湧入中國日益擁擠的就業市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法