中國傾銷惹眾怒 工總：貿易戰添柴火

中國在經濟弱化、內需萎縮下，將生產過剩的產品對外低價傾銷，對全球經濟帶來「中國衝擊二．○」的壓力。（法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國在經濟弱化、內需萎縮下，將生產過剩的產品對外低價傾銷，對全球經濟帶來「中國衝擊二．○」的壓力。對此，工總分析，中國產能過剩的議題，反映中國與歐美對於市場規範的歧見難解，勢必將成為歐美和中國新一輪角力的開始。

工總最新報告指出，近年來在美中貿易戰、房地產泡沫，以及地方政府債務危機下，中國經濟弱化、內需萎縮，過剩產能就對外傾銷，尤其在鋼材、水泥、石化原料、電動車、太陽能及電子商務等領域。

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工總大陸處處長黃建群分析，即便是對與中國合作持正面態度的歐美意見領袖，例如德國總理蕭茲雖表態不樂見歐盟對中國電動車課徵傾銷稅，但也強調中國不應有傾銷、侵權等不公平競爭行為。

黃建群指出，事實上，中國產能過剩並非新議題，自中國加入WTO（世貿組織）後，全球得以享受大量廉價商品，但西方先進國家將生產基地外移的結果，連帶影響就業，也就是「中國衝擊一．○」；中國也變成多年來被祭出反傾銷調查最多的國家，歐美多認為，近年來中國電動車、鋰電池和太陽能電池等「新三樣」出口大增，是過剩產能的傾銷，將對歐美造成更嚴重的「中國衝擊二．○」。

黃建群表示，儘管中國認為這是其產業升級的效應，但在雙方歧見難解下，可預見全球貿易將朝「碎片化」發展，衝突升溫難以迴避。

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