歐盟調查 上汽接受補貼高達34.4%

上汽被歐盟認為是較不配合調查的車企，因此被歐盟加徵37.6％最高關稅。（路透）

重申加徵關稅非懲罰 反映中企享受不公平價格優勢

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟日前公布對中國電動車的反補貼調查，《汽車內幕新聞》報導，此次調查詳細記錄中國主要車企獲政府補貼的具體情況，以及歐盟依據不同情況對不同車企做出相對的稅率調整，這也支持歐盟領袖再三向中國說明的一點，這次對中國加徵關稅並非一種懲罰，而是對中國車企接受中國政府補貼，給歐洲車企造成不公平價格優勢做出事實認定。

歐盟宣布七月五日起對中國進口電動車在既有十％關稅外，再加徵十七．四％至三十七．六％反補貼稅。歐盟的調查報告列出中國政府補貼中國車企的各種具體方式，包括國有銀行貸款、融資、撥款、銷售獎勵、建廠的廉價土地、電池研發和銷售的高額補貼等。

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報告將不同車企接受的不同補貼做了細分，以確定對不同車企加徵不同關稅，並認定上汽集團接受的補貼高達三十四．四％，居主要車企之冠，包括一．三八％來自國有銀行貸款，八．二七％來自其他融資，八．五六％來自撥款，二．二八％來自電動車銷售獎勵，○．六七％來自廉價土地，十三．二四％來自採購電池優惠。

上汽同款車 價格優勢逾萬美元

此外，勞動成本也是重要因素，因中國汽車業的勞動成本明顯低於歐洲同業。例如上汽生產的MG 4電動車與上汽大眾（福斯）ID.3電動車的價格相差逾一．三萬美元，足以反映上汽為何對大眾擁有巨大價格優勢。上汽同時被歐盟認為是較不配合調查的車企，這也是該公司被加徵三十七．六％最高關稅的另一原因。

比亞迪和吉利汽車被認定收到中國政府較少補貼，且對歐盟的調查較為配合，因此被加徵的關稅相對較低，分別為十七．四％和十九．九％；這個結果可能與兩家公司是民營企業有關。在中國，國有企業在申請貸款、專案審批、補貼發放等，都比民企更有優勢。但報告也提到，儘管比亞迪擁有自己的電池工廠，但其生產電池所用的鋰也得到中國政府補貼。

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