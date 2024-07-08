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〈財經週報-本週熱點〉AI商機、低基期助陣 出口將連8紅

2024/07/08 05:30

受惠於AI商機及基期偏低兩因素，6月出口年增率重返雙位數。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

財政部本週將公布6月海關進出口統計，受惠於AI商機持續發酵以及基期偏低兩因素，財政部預估6月出口值可望介於375億至385億美元，年增率重返雙位數，出口保證可連8紅。

根據財政部統計，7月在AI商機帶動下，資通與視聽產品穩居出口頂樑柱，5月出口373.6億美元，年增率3.5％，連續7個月正成長，合計前5月出口1,851.4億美元，創歷年同期次高規模值，年增9.1％。

第二季出口值 將再破千億美元

財政部以「淡淡5月天」形容5月出口表現，強調淡不是壞事，平穩才能走得更久，預估6月出口將達375億至385億美元，連8紅勢在必得，第二季出口值也將再度破千億美元，全年展望正面。

另外，5月進口313.1億美元，月增0.9%，與去年同期相比也增加0.6%；累計前5月進口1,536.9億美元，年增3.2%。

主計總處本週將發布5月工業及服務業薪資統計結果。據統計，4月全體受僱員工經常性薪資平均4萬6,321元，月增0.54%、年增2.77%；加計獎金及加班費等非經常性薪資7,550元，合計後總薪資平均為5萬3,871元，年增3.67%。

累計前4月每人經常性薪資為4萬6,105元，年增率2.39%，平均每人每月總薪資為6萬7,856元，年增3.62%，增幅6年來最高。扣除物價後，1-4月平均每人每月實質經常性薪資4萬3,133元，年增0.14%，實質總薪資則為6萬3,482元，年增1.35%，兩者皆是3年來首次轉正。

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