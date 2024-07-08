〈財經週報-國際市場展望〉預期降息帶動債市多頭 投資契機浮現

聯準會主席鮑爾表示，目前已不考慮再度升息。Fed Watch預期，年底前將有降息2碼的可能性。（路透）

■呂紹儀

美國經濟雖然維持溫和成長態勢，但成長幅度趨緩，日前公布的6月ISM非製造業指數大幅下滑至48.8，遠低市場預期；且6月ADP就業人數增加15萬人，增幅續創四個月新低，多項與通膨連動的經濟數據皆明顯放緩，市場更預期消費者物價指數（CPI）及GDP將在Q3後緩步下滑，有利美國下半年利率政策轉向寬鬆。

美國年底可望降息 為債券帶來上漲契機

美國聯準會（Fed）6月的公開市場委員會（FOMC）維持利率在5.25~5.50%區間，下修2024年降息碼數至1碼，符合市場預期。聯準會主席鮑爾（Powell）於會後表示，通膨要回到2%的目標雖仍需一些時間，但目前已不考慮再度升息，此番言論表明升息循環正式告終。Fed Watch更樂觀預期年底前將有降息2碼的可能性。

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此外，根據Morgan Stanley統計，自1971年來，美國只要遇到選舉，政策轉彎幅度皆大於非選舉年，而總統大選又比期中選舉的轉彎幅度更大。今年11月恰逢美國總統大選，在歷史經驗下，或許可以期待美國擴大降息的機會，為債券帶來上漲契機。

全球經濟「軟著陸」態勢確立 基本面強的投等債為首選

在已開發國家方面，隨著CPI等經濟數據顯示通膨放緩，加拿大央行及歐洲央行啟動寬鬆貨幣政策，宣布結束升息周期，先後降息1碼。全球經濟走向「軟著陸」機率高，經濟前景溫和放緩下，投資等級債因其穩健的信用體質和相對於美國公債的利差價值，可望成為較具吸引力的投資選擇。

觀察投資等級債信用利差，目前仍位處近年來相對穩健的水平，且根據美銀統計，第三季投資等級債券信評呈樂觀趨勢，對投資等級債評價展望調升至正向，將可為投資等級債價格帶來支撐。

而根據Bloomberg統計自1966年以來，美國10年債殖利率的變動趨勢，發現平均而言，每年5、6月往往為當年度高點，過後將反轉走低。今年前5個月走勢也和歷史相符，在此前提下，年中過後會是適合進場布局債券的時機。

在市場等待美國通膨數據趨於緩和、聯準會政策轉向之際，投資等級債現階段仍維持較高的殖利率水準，因此投資人若在等待降息期間，布局殖利率相對較高的投資等級債，不僅有望爭取較高的息收機會，同時亦能兼顧資產品質。然而隨著全球景氣放緩，投資人仍需密切關注經濟數據和聯準會政策變化，適時調整投資策略。

（作者為中信優息投資級債（00948B）經理人）

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