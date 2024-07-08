〈財經週報-台股盤勢解析〉科技加持淡季不淡 類股輪漲各自表現

台灣科技供應鏈引領全球

■楊金峰

回顧6月，Computex聚焦AI的最大受惠者NVIDIA，後續有Apple開發者大會推出AI手機利多，帶領NASDAQ指數創高。台股則由台積電（2330）、鴻海（2317）等AI概念權值股，推升指數持續創高，但亦面臨評價偏高、外資獲利了結的賣壓。

台股淡季不淡 特定類股可望受惠

然而台灣伺服器上中下游供應鏈完整，因此仍是AI算力需求的最大受惠者。由於國外雲端大廠持續調高資本支出，微軟、Meta、Alphabet等第一季的相關支出分別年成長79%、28%、91%，預計全年將達1,410億美元。因此半導體晶圓代工利用率可望在AI需求的帶動下逐步提升；而記憶體因廠商控制供應量，帶動價格上揚。其中，晶圓龍頭台積電先進封裝持續提高產能供應。根據摩根史丹利評估，今、明兩年將呈倍數增長，預期GPU供應情形可因此獲得明顯改善，如此不僅對於台積電本身，對於其設備廠、材料及測試廠亦為利多；此外，先進製程可望漲價，將能再進一步推升該司獲利。除了晶圓相關，綠電、運輸、儲能等類股，也因用電、ESG等因素，帶動產業業績與個股股價的表現。整體而言，受惠趨勢發展使台股淡季不淡，然偏重特定類股受惠，個股表現有明顯差異。

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美景氣轉趨溫和 降息時點看就業數據

7月初公布的ISM 6月製造業與服務業PMI為48.5與48.8，皆不如預期且低於榮枯線，顯示美國景氣出現轉趨溫和的跡象。上週釋出的聯準會（Fed）會議紀要，顯示限制性政策正發揮作用，降息時點則須持續觀察就業數據，而委員們對景氣走緩已有預期，希望透過經濟增速轉趨溫和，使核心通膨持續放緩的情境發生。當然相關官員並非樂見景氣掉頭轉向，聯準會主席Powell於7月2日「中央銀行論壇」會後訪談中發表以下看法︰j美國經濟現況良好，通膨放緩，但實行寬鬆前需要更多信心；k雙向風險更加趨於平衡，未來失業率上行可能性提高；l政策確實具備限制性，中性利率水準不影響關鍵時刻轉向寬鬆的決定。相關人士透過持續與外部溝通，提示政策走向與前提，並說明當前經濟依然良好，以穩定外界對於後續的預期。

7月奧運題材加溫 運動休閒概念股喊衝

展望7月，由於預期今年美國降息次數降為1~2次，美元漸漸走強，外資除了提高避險部位，亦持續賣超台股。AI產業長期仍為高度成長的趨勢，但上半年大漲後評價已不便宜；而其他產業的庫存陸續回復健康水準，預期下半年可望陸續啟動庫存回補，或許有表現機會，並有利支撐海運報價。7月份將有奧運題材，因此傳產中的運動休閒有望受惠。

未來各國觀察重點：當前Fed點陣圖顯示市場仍預期今年降息1~2碼，後續仍須觀察美國經濟活動與大宗原物料商品價格，以追蹤Fed政策的首要目標：控制通膨；儘管總統大選影響可能更甚，但自辯論會後，出現更多不確定因素，甚至出現更換候選人的討論，當前若要預判言之過早，只能跟進未來發展。中國經濟尚無明顯起色，二手房市買氣有回溫跡象，然整體房市未見反轉；且官方製造業PMI保持49.5，依然位於榮枯線下，目前僅受政策支持的產業表現較佳，由於該國貨幣政策偏向寬鬆已成常態，未來將會需要更多財政刺激政策，或進一步放寬房地產政策，以挹注經濟成長。而台灣今年第一季GDP成長率6.56%優於預期，期待各產業輪番發力下，後續得上修全年GDP成長率。（作者為富蘭克林華美AI新科技基金經理人）

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