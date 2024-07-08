〈財經週報-企業接班〉交棒不易 後代爭權風波輪番上演

過去10年來，堂兄弟、子與婿等互爭經營權的戲碼不斷上演，凸顯企業交棒並非易事。（資料照）

記者楊雅民／專題報導

企業進入接班高峰期，不過過去10年來，堂兄弟、子與婿等互爭經營權的戲碼不斷上演，凸顯企業要順利傳承、交棒並非易事。

長榮兄弟爭產 二房獨子張國煒被趕走

近幾年家族經營權之爭最熱鬧的當屬長榮集團大房和二房兄弟爭產風波，2016年長榮集團創辦人張榮發過世，大房張國華、張國明、張國政3兄弟，合力將二房獨子張國煒踢出集團。

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「聯合次要敵人擊退主要敵人」後，長榮大房3兄弟轉為親兄弟鬩牆戲碼，先是搶張榮發基金會，後大房弟弟派又聯手二房張國煒對抗大房哥哥張國華，搶長榮集團控股公司長榮國際（2716）經營權。

東元集團原本是公司派與市場派相爭，不料，2021年卻演變成東元集團會長黃茂雄和長子菱光科技（8249）董事長黃育仁的經營權爭奪戰。

不過薑是老的辣，最終在黃茂雄陣營集結寶佳、華新（1605）穩住經營權，今年董事改選，公司派仍佔上風。

老牌飲料廠黑松（1234）2010年爆發家族經營權之爭，黑松張家堂兄弟聯手市場派擬搶下經營權，所幸黑松張家家族大團結決定把市場派覬覦的微風二期土地賣出，化險為夷，成功穩住經營權。

過去10年來黑松由第三代張斌堂出任董事長兼總經理，帶領黑松穩健成長。去年11月張斌堂卸下總經理職務，由堂弟黑松第三任董事長張道炷的兒子張智鈞升任總經理。

泰山堂兄弟不合 痛失經營權

老牌食品廠泰山（1218）同樣是堂兄弟不合，引爆經營權之爭戰火，堂兄弟聯手拉下第三代長孫詹岳霖董事長職務後，還引狼入室，終至家族分裂，眼睜睜看著經營權被外人搶走，令人不勝唏噓。

輪胎廠龍頭正新（2105）創辦人羅結90歲才交棒給次子羅才仁，由羅才仁接任正新董事長，與大姊夫陳秀雄和二姊夫陳榮華成為主掌正新大局的「鐵三角」。

未料，羅才仁接任董事長後，正新營運績效未如預期，加上COVID-19疫情襲擊，正新罕見的出現虧損，4年前董事改選，家族成員聯手拉下羅才仁，改由羅結的二女婿陳榮華回鍋接下正新董事長大位，打破「傳子不傳女婿」的傳統。

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