〈財經週報- 金管會〉金融法規檢討常態化 業者、專家樂觀其成

金管會規劃將設置由專家學者主導的「金融發展與創新法規調整建議適平台」，專家樂觀其成。 （資料照）

記者吳欣恬／專題報導

金管會規劃將設置由專家學者主導的「金融發展與創新法規調整建議平台」，作為金融監理法令常態化的檢討機制；對此，專家樂觀其成認為，這是新任主委彭金隆將自己過去多次擔任外部顧問參與監理意見的經驗，納入政府機制中，這將是我國金融監理體系的一大改變。

據瞭解，彭金隆規劃讓專家學者去蒐集業者意見，評估後再送金管會，一改目前多由金管會委託或協請業者公會提供意見；未來將邀請金融業者、及各領域專家學者參與法規檢視與評估，等於把法規調整發動權交給市場。

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以金融總會來說，其每年會邀集各金融業公會、金融周邊單位共同編製金融建言白皮書，內容涵蓋銀行、信託、證券、期貨、投信投顧、產壽險等各類金融業者。

彭來自學界 可發揮法規調適平台

而彭金隆在接任金管會主委前，曾數次以保險業外部顧問的身分參與建言白皮書。他過去也是壽險公會政策小組成員，參與壽險業政策的討論，此次變革，被認為是彭金隆將自己過去的經驗納入，將第三方外部顧問參與的機制更進一步細緻化和深化，納入政府監理機制中。

主管機關是監理者 業者顧慮多

對此，金融研訓院副研究員賴威仁指出，專家學者以第三方外部顧問的身分參與，不屬於政府體系，也不屬於業者，對於監理法令和政策法規所遭遇到的問題，能更為中立客觀的進行反映，比較能夠掌握業者真正需要幫助的方向。

盼學者專家 發揮中立客觀態度

至於金融業者方面，目前普遍對於「金融發展與創新法規調整建議平台」的運作細節尚不清楚，不過，對於加入學者專家的參與，也同樣表得樂觀其成的態度；民營國銀主管表示，新任主委作風很不一樣，是採取發展高於監理，開放多於限制，一掃過去金管會冰冷冷的監理形象。

壽險業主管則表示，最近大家比較期待是「外匯價格變動準備金新制」，目前主管機關在最後政策拍板之前，正待最後邀集公會聽取業者意見。

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