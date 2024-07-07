〈財經週報- 金管會〉新主委助發展之外 立委期整頓內部弊案

立委郭國文表示，彭金隆來自學界，沒有包袱，期盼他能整頓金管會內部問題。（資料照）

記者王孟倫／專題報導

金管會的預算審查、施政方向及監督，主要由立法院的財委會負責；對於金管會新上任的主委彭金隆有何期待？財委會立委表示，可以強化我國金融業法規鬆綁的力道與進度，尤其在涉及刑事案件、虛擬資產業者涉詐騙案件等刑案問題，能夠加大解決力道。

黃珊珊盼彭金隆 開啟金融業新氣象

民眾黨立院黨團副總召、財委會立委黃珊珊表示，希望彭金隆在金融科技、金融發展上替我國金融業開啟新的氣象，強化我國金融業法規鬆綁的力道與進度，讓台灣的金融市場能夠自由、活絡，並能趕上國際水準。

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什麼是金管會主委彭金隆最需要積極推動的政策？黃珊珊指出，近期金管會所推出的金融業運用人工智慧指引、擴大電子支付相關法規並擴大電子支付業務面等規定，看起來對金融科技、金融業務發展都有正面效果；不過，目前金融業仍有涉及刑事案件、虛擬資產業者涉及詐騙案件等刑案問題；而境外虛擬資產業者的落地、國內融資公司亂象也尚未解決。黃珊珊表示，雖然彭金隆上任僅一個半月，但是仍希望能看到彭金隆可以有更明顯、具體的作為。

上任已滿月 郭國文肯定彭協調能力佳

本會期擔任財政委員會召委、民進黨立委郭國文表示，上任滿月以來，可以看到彭金隆的協調能力，也透過加強溝通來讓政策更加圓潤。

郭國文認為，彭金隆上任以前，大家都認為他是保險業的專家，但其實彭金隆的專業不只如此，他還是金控法草擬者之一，更教導金控法超過10年，是處理近期市場熱議「金金併」的不二人選。

立委要求 金管會徹查台中銀弊案

不過，郭國文表示，自從台中商銀案件爆發後，過去種種疑點都被揭露，包括：檢查局事隔4年才移送檢調、前後歷經金檢5次後，才找出缺失等問題，這可能不是一個稽查人員當「內鬼」洩密，就可以解釋的問題，仍有不少疑點。

郭國文強調，台中商銀案凸顯金管會的內稽內控出問題，由於相關案子都是彭金隆上任之前發生的，身為新任主委的他沒有包袱，又來自學界，期盼他能一併整頓金管會內部問題。

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