〈財經週報- 金管會〉缺少的不只是平台

金管會擬設立「法規調整建議平台」，讓學者加入並主導政策擬定，但執行單位還是金管會，因此官僚體系內部的溝通，才是新主委彭金隆更大挑戰。（記者王孟倫攝）

記者魏錫賓

金管會決定設立法規調整建議平台，主動蒐集金融業界建言、賦予學者專家更大的發言空間，但金融改革最不缺的就是意見，而輿論、立委、業者或學者認同的想法，最後還是要回到金管會執行。在監理與發展的對抗中，官僚體系內部的溝通，或許才是新主委彭金隆的更大挑戰。

不缺溝通管道 缺解決問題的共識

金管會成立的目的是「健全金融機構業務經營，維持金融穩定及促進金融市場發展」，監理過當固然使金融業的成長受限，監理不足，卻也可能引發有如美國次貸危機及後續全球金融海嘯般的傷害。做為金融業的主管機關，金管會要為金融業的發展開更大的路，但做為政府機關，也需為人民把關，保護好金融消費者。

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運用公眾資金做生意的金融業，是受監管最嚴格的行業之一，因此「發展」與「監理」一向在拔河。金融業界想要極力衝刺業績，除了依賴自身的經營能力，也要有開疆闢土的充足空間，法規束縛愈少愈有利；可是金融穩定是金融發展的基礎，多數監理人員不得不以穩定優先於發展，當做思考金融未來的基礎。於是經常發生業者的金融鬆綁建議，與主管機關的危機想像，互相碰撞的場景。

金管會與業者之間，不缺明的或暗的各種溝通途徑，而由銀行、保險、證券等所有金融業同業公會組成的金融服務業聯合總會，每年也會彙整各方資料，由學者專家參與發布金融建言白皮書，提供金管會參考，意見包羅萬象，主管機關也均有回應；然而，部分問題卻一再出現，並未獲得解決，多次參與白皮書建言的彭金隆，一定很瞭解其中的原因。

平台效益待觀察 金融鬆綁現在就能做

讓學者加入並主導政策建言平台，可以使政策的擬定更具正當性，但牽涉到財政部、央行的部分還是無解，因此如何落實尚待觀察；不過，在法規調整建議平台尚未發揮作用前，金管會可以做的還有很多，至少要讓法規限制合理化，譬如外資金融機構可以辦理的業務、跨境而來阻止不了的商品，以及資金競爭國開放的業務，都應優先檢討，儘可能提前開放。

彭金隆產官學經歷均豐，接下來就讓我們看他如何跨越內外障礙，在金融穩定的基礎下，引領金融業進一步發展。

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