歐盟加徵電動車關稅生效 中國祭白蘭地反制

歐盟執委會正式對中國電動車在既有十％進口關稅外，再加徵十七．四％至三十七．六％反補貼稅。圖為位在蘇州等待裝船的比亞迪電動車。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟執委會正式對中國電動車在既有十％進口關稅外，再加徵十七．四％至三十七．六％反補貼稅。路透報導，這是布魯塞爾迄今最大的貿易爭端，歐盟與中國之間的緊張加劇；中國商務部昨宣布，將於十八日召開歐盟進口白蘭地的反傾銷聽證會。

歐盟：確保公平競爭 中國沒有理由報復

歐盟該臨時性關稅措施，目的是阻止以國家補貼製造的中國廉價電動車衝擊歐洲市場；歐盟執委會貿易首長杜姆布羅夫斯基斯說，中國沒有理由報復，因為我們的目的是確保公平競爭的環境。

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歐盟執委會四日公布一份二○八頁文件，列出加徵關稅措施，其中比亞迪加徵十七．四％，吉利十九．九％，其他配合反補貼調查的車企加徵二十．八％，國有上汽集團與其他不配合調查車企加徵三十七．六％關稅。

該措施最長實施四個月，之後歐盟執委會可提出最終關稅交由二十七個會員國表決，若通過將實施五年；杜姆布羅夫斯基說，「與中國會談將持續，雙方應提出互惠的解決方案，我們也可能找出最終不實施關稅的辦法，但必須解決當前的市場扭曲」。

上汽集團昨聲明說，將要求歐盟執委會舉行聽證會，因其忽視上汽在反補貼調查期間提出的資料與反駁意見；吉利控股批評歐盟此舉是錯誤決策，將損害歐洲自身利益；蔚來汽車表示，未來不排除大規模調漲輸往歐洲的汽車價格；小鵬汽車說，在關稅實施前接受的新訂單將不受漲價影響。

為了反制歐盟，中國商務部昨公布，今年一月間對原產於歐盟的進口白蘭地進行反傾銷立案調查，將於本月十八日召開聽證會；中國商務部已於上月中旬對原產於歐盟的進口豬肉與豬副產品展開反傾銷立案調查。

中國官媒環球時報報導，中國官員正考慮對歐洲乳製品進口展開反補貼調查，並對歐洲生產的大排量燃油車提高進口關稅。

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