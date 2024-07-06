美新增就業略高預期 失業率升至4.1%

美國勞工部昨最新數據顯示，六月新增二十．六萬非農就業人口，略高於道瓊預期的二十萬人，但低於五月大幅下修後的二十一．八萬人，失業率從五月的四％上升至四．一％，創二○二一年十月以來最高點，聯準會（Fed）降低通膨且不使經濟陷入衰退的軟著陸機率增加。圖為美國聯準會。（路透檔案照）

6月新增20.6萬非農就業人口 時薪月增放緩至0.3％

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨最新數據顯示，六月新增二十．六萬非農就業人口，略高於道瓊預期的二十萬人，但低於五月大幅下修後的二十一．八萬人，失業率從五月的四％上升至四．一％，創二○二一年十月以來最高點，聯準會（Fed）降低通膨且不使經濟陷入衰退的軟著陸機率增加。

經濟軟著陸機率增加

儘管美國失業率高於經濟學家預測的四％，但勞動參與率上升○．一個百分點至六十二．六％，包含因經濟因素從事兼職工作、以及因找不到合適工作而停止求職的更廣泛失業率則穩定在七．四％。

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CNBC報導，六月創造的就業略高於預期，很大程度是因政府部門的工作激增七萬份，而健康照護領域新增四．九萬份工作，社會救助貢獻三．四萬份工作，營建增加二．七萬份工作，都引領就業市場。

在薪資方面，平均時薪月增○．三％，較五月的○．四％增幅下滑，年增三．九％，也從上月的四．一％下滑，並創二○二一年六月以來最小增幅，雙雙皆符合預期；至於每週平均工時穩定在三十四．三小時。

路透指出，加上五月物價增速放緩，該報告證實美國通膨在第一季飆升後，已回到減緩趨勢，這將提升聯準會決策官員對通膨展望的信心，促使聯準會更進一步在今年下半年開始降息。

聯準會在六月上一次政策會議上，將基準利率維持在五．二五％至五．五％區間，自去年七月以來，該利率區間未曾改變。近日公布六月會議紀錄顯示，決策者承認經濟顯示放緩，物價壓力逐漸消失，但在降息之前，必須看到降通膨取得更多進展，尤其穩固的勞動市場可減少採取行動的急迫性。

九月降息 金融圈樂觀看待

金融市場仍對聯準會九月啟動降息抱持樂觀看法。美國海軍聯邦信用合作社經濟學家弗里克說，「不存在聯準會急於降息救市的需要，勞動市場也與通膨持續放緩一致，這應可讓今年降息一次或兩次」。

美國股市對該報告反應淡然，道瓊早盤小跌三十七點、標普五○○、那斯達克小漲○．○三％、○．三％，費城半導體跌○．○七％。

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