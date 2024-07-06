運價指數連13漲 漲幅縮至0.5%

運價連13漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連13漲！最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲19.48點至3733.8點，週漲幅從上週的6.86%縮小到0.52%，不過，仍續創2022年8月上旬以來新高，四大主要航線中，除遠東到歐洲運價下跌，其餘都較前一週上漲，其中，遠東到美東線逼近1萬美元大關。

在運價連續走揚下，法人預期，貨櫃三雄下週公布的6月營收都可望繳出亮麗成績單。

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市場人士指出，目前貨櫃海運市況仍是塞港、缺櫃缺艙、貨量增加的態勢，而遠東到歐洲、近洋線運價雖走跌，但跌幅不大，無法作為運價高檔反轉的先行訊號，但後續仍需持續觀察。

根據最新出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為4857美元，週跌幅0.47%；遠東到地中海運價每TEU為5432美元，週漲幅0.83%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達8103美元，週漲幅3.48%；遠東到美東每FEU達9945美元，週漲幅達7.23%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌13美元，週跌幅1.74%。

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