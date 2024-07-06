金寶控管人力、成本︰今年營運不比去年差

金寶總經理陳威昌表示，2024年營運表現不會比2023年差。（資料照）

不缺席AI 新客戶墨國試產

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠金寶（2312）總經理陳威昌昨在法說會上表示，目前訂單能見度達一年以上，並在精簡人力、控制成本，以及部分虧損事業清算之下，今年營運表現不會比去年差；此外，旗下墨西哥廠正持續為北美新客戶試產伺服器產品。

陳威昌表示，金寶消費性電子事業目前加入新訂單之後，營收比重拉升至4成，儲存設備、印表機產品各約20%至25%，網通約10%至15%，希望合併毛利率能夠維持5%至7%水準，現在除了泰國、中國、馬來西亞、墨西哥、巴西等地設有產線，美國也有小廠從事醫療、國防產品，全球平均產能稼動率約85%。

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消費性電子事業 營收比重拉升至4成

陳威昌強調，金寶在AI潮流中不會缺席，過去泰國廠已有很長一段時間從事相關產品的純代工，由於伺服器在設計方面具備一定門檻，在生產規模與營收比重較小的情況下，先前一直沒有特別點出握有此類訂單，不過，目前金寶已為新客戶在墨西哥展開試產，良率備受青睞，不過由於商業機密，無法透露產品是否為AI伺服器或通用型機種類別。

陳威昌提到，金寶2023年資本支出約8000萬美元（新台幣25億元），今年因已陸續完成大多數投資，支出費用較為下降，泰國4座佔地50萬平方公尺的新廠已經完工，位於馬哈差的其中1座新廠將生產儲存設備，另外3座位於碧武里的工廠，已規劃生產穿戴裝置、印表機、網通、充電樁等，未來也不排除聚焦半導體設備。

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