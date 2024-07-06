碳費模擬試算 每噸千元減損GDP最高0.4%

環境部昨召開第4次費率審議會，環境部氣候署副署長黃偉鳴會後說明，依據模擬評估結果多數委員認為碳費徵收對GDP、CPI的衝擊皆不顯著。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部昨召開第四次碳費費率審議會，針對不同碳費費率情境，從每公噸一百元到一千元共六種費率情境，模擬可能帶來的減量成效及經濟衝擊。多數委員認為碳費徵收對於GDP（國內生產毛額）、CPI（消費者物價指數）的衝擊皆不顯著，但要求下次會議須針對個別產業提出更細緻的衝擊評估。環境部長彭啓明預估費率至少還要開一、兩次會議才會出爐。

多數委員認定 對GDP、CPI衝擊不顯著

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴轉述，會議主要是針對不同費率方案情境，包括六種碳費費率從一百、一百五十、三百、五百、八百、一千元，以及有無碳洩露風險打二折的情況進行模擬評估。針對評估結果，多數委員認為碳費徵收對整體國家經濟影響不顯著。另此次提出的費率只是供模擬試算的假設數字，並非未來要執行的費率。

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依照氣候署資料，在完全沒有任何優惠費率狀況下，即使採最高的費率一千元試算，對GDP最高減損○．四％、CPI最高增加○．二七％；相較於經濟部之前公布的三種碳費徵收模擬情境，若碳費收到每噸五百元，GDP將減損○．八％、CPI將上升○．三％，經濟衝擊較小。

將對個別產業提出更細緻影響評估

黃偉鳴表示，有委員認為，儘管總體經濟影響不大，但碳費徵收對於個別產業的衝擊應該更細緻，下次會議將針對約五百家要繳碳費的產業提出更細緻的影響評估，包括鋼鐵、石化、水泥、半導體、造紙等，並與中經院和經濟部協調，下次會議將提出相關資料供委員討論。

針對減量成效評估，氣候署署長蔡玲儀表示，若以現行指定目標草案的減量成效預估，如果排放大戶全部提出自主減量計畫，達到減量指定目標、適用優惠費率，預估到二○三○年可減碳廿三％到卅一％。

黃偉鳴也補充，即使全數都達成較嚴格的減量指定目標SBT（科學基礎減量目標），仍難達成二○三○年減量廿四％加減一％的國家自定目標，意謂除了排碳大戶外，交通部門及能源部門也要努力減碳。

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