台北天空塔易主？房產業：誰接手都得中信銀點頭

碩河開發表示，該公司或「台北天空塔」並無任何出售計畫。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台灣第二高樓「台北天空塔」，近幾年不斷上演股權爭議。房產業者直言，該案除了移轉債權或股權的價格難以評估是最大難題外，還有後續融資、追加預算等多重關卡待解，無論是哪路人馬想要接手，都得先讓持有五％產權且擁有優先購買權的中信銀行點頭，這塊地可說是中信金辜家的「起家厝」，最有可能出手收拾殘局的應該是辜家。

原地主中信銀 擁優先購買權

業界分析，該案最大難題就是移轉債權或股權的價格評估，因開發時程一拖再拖，原始股東恐得面臨認賠出場的窘境；另在建工程的融資、使用執照取得該由誰主導、執行，且有無追加預算，後續買家如何無縫接軌當初的營運融資計畫等，都讓接手評估增添不少變數。

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此外，原本對外公布的兩個國際品牌飯店進駐計畫，是否按原規劃執行？裝修成本的分攤、租金等商業條件是否符合潛在買家的需求與期待？也都是一堆問號。業者還質疑，低樓層裙樓規劃為零售商場，招商、裝修及營運都需要專業團隊支援，在信義計畫區商場競爭加劇下，經營難度較初期已大幅提高。

中信辜家買回 可能性最高

某商仲業高層也說，「台北天空塔」仍在興建中，若未來順利出售，或將成為商用不動產市場最高總價的交易案，主因是信義計畫區過往釋出物件都以地上權為大宗，所有權標的相當稀有；而目前台灣大型買家以壽險業或建商為主，因該案尚未完工，無投報率參考可評估，壽險業投資不動產有最低收益率等限制，建商則偏好買進舊大樓等重建機會，因此可能買家少之又少，中信辜家買回起家厝的可能性最高。

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