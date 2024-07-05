盤勢分析》外資回補 中低價與低基期可留意

台積電大展神「積」，首次衝上千元大關，貢獻台股近6成漲幅。（路透）

美國最新經濟數據出現降溫跡象，市場預期美國聯準會（Fed）9月降息可能性增加，美國科技股走強，護國神山台積電（2330）大展神「積」，首次衝上千元大關，貢獻台股近6成漲幅，外資再度被迫認錯大買台股，加權指數昨收盤大漲350.1點，收在23522.53點，再創歷史新高，成交量放大至5499億元。

3大法人昨日合計買超台股413.95億元，其中外資買超363.34億元、投信買超40.69億元、自營商買超9.92億元；外資期貨仍不認輸，台指期淨空單再增166口，累積外資台指期淨空單高達2.56萬口。

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啟發投顧副總經理容逸燊分析，台股在台積電站上千元的激勵下再創新高，台積電千元之後，每跳一檔對台股指數影響更明顯，台積電本月18日召開法說會，市場預期有望調高資本支出，相關台積電設備股持續大漲，惟需慎防法說會後短線利多出盡，昨日儲能類股表現亦強，台股盤面題材豐富；此外，美國特斯拉連拉7根紅棒，外資大舉回補台灣金融股，均顯示市場資金青睞中低價與低基期個股，可多加留意。

統一證券指出，美國通膨壓力繼續減緩，推升市場預期9月降息機率上升，有利風險資產偏好，台股連續數日整理後，短期技術指標轉佳，多頭格局下建議擇優布局。（記者卓怡君）

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