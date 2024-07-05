客貨運同步加溫 航空股迎黃金年代

航空業高層表示，在票價維持高檔，以及受惠AI帶動產業發展，航空產業將迎來黃金時代。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕航空運能持續恢復、客運票價維持高檔，而航空貨運又受惠AI伺服器出貨逐漸暢旺，航空業高層表示，在票價維持高檔，以及台灣AI相關供應鏈完備，受惠AI趨勢帶動，航空產業將迎來黃金時代。

貨運急單 逼近天價

不具名的航空業者表示，暑假客運訂位率不錯，而貨運市場第三季需求不弱，第四季又是傳統旺季，因此今年將會是豐收的一年，且各家航空公司都將飛機使用率用到極限下，今年營運都有望挑戰新高。

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航空高層說，目前運能已回到疫情前的80%以上，客運機票價格雖然有微幅修正、不像解封初期的高，但在通膨帶動下，機票價格將持續維持高檔水準；航空貨運近期受惠電商、AI伺服器相關產品出貨挹注，目前遠東到美西每公斤含燃油附加費的運價是290-300元，美東則320-330元，與疫情期間的250-350元相當，而急單則約420-455元，也與疫情期間2021年底飆出史上新天價的530元，相去不遠。

航空高層說，台灣AI產業供應鏈完整，受惠AI趨勢，「航空業將擺脫過去2、30年的震盪循環，迎向5-10年的黃金時代」，其中，貨機較多的航空公司會特別受惠。

華航、長榮航再添貨機

華航（2610）配合機隊汰舊計畫，持續引進777F貨機，今年6、7月各有1架新機交付，預計8月完成最後1架交付，將以10架777F及8架747-400F共18架全貨機的規模。

長榮航（2618）今年上半年有1架波音777F貨機交機，到年底總計有9架貨機，而2026年起陸續執行3架波音777-300ER客機改裝為貨機。

原油供給增 用油成本降

國內法人在最新的報告中指出，OPEC+成員國同意將大部分原油減產措施延長到2025年底，但自願額外減產措施將由2024年10月起逐步取消，顯示今年底的原油供應將會增加，因此預估下半年西德州原油WTI油價每桶區間將落在70-80美元，相較第一、二季均價80.62美元、83.4美元下滑，這將有助航空業者用油成本下降。在客貨運業務皆旺、油價欲強不易下，下半年營運動能將續強，有利航空類股股價評價提升。

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