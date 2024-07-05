懲台獨、風險升 在中外企擬撤台籍員工

中國國台辦日前發布「懲治台獨頑固份子」的二十二條意見，一些外國公司正在考慮將台灣籍員工撤出中國。（資料照，路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國台辦日前發布「懲治台獨頑固份子」的二十二條意見，包含建立台獨組織、透過公投改變台灣屬於中國事實等行為，最重可判處死刑；《路透》報導，一些外國公司正在考慮將台灣籍員工撤出中國。知情人士透露，這些措施已導致一些台灣籍外派人員與在中營運的外國跨國企業，爭先恐後地評估自己的法律風險和曝險情況；這些知情人士包括一名律師和兩名企業高管。

博欽（Perkins Coie）律師事務所北京合夥人齊瑪曼（James Zimmerman）表示：「有幾家公司來找我們評估其員工面臨的風險。」但基於保密原因，他拒絕透露公司的名稱或所屬產業。

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中國新規恐有灰色地帶

齊瑪曼說：「這些公司擔心可能存在一些灰色地帶，例如善意的社群媒體發文或在台灣選舉中投票給特定政黨或候選人，是否可能被解釋為參與支持獨立的活動。」

根據台灣政府最新統計，截至二○二二年為止，有將近十七．七萬名台灣人在中國工作；許多在中國營運的外國跨國公司僱用台灣人，主要因為他們擁有語言和文化熟悉等優勢。

還有更多台灣人是為在中經營的無數台灣公司工作。根據台灣政府估計，自一九九一年以來，這些台灣公司對中國投資已超過二千億美元，幫助推動中國的經濟成長，成為世界第二大經濟體。

兩位企業高管表示，一些在中經營的外國公司已與員工舉行了安全會議；另一消息人士說，一些在中國工作的台灣人已收到並接受撤出中國的選項。

陸委會提醒台人須更加注意人身安全

陸委會對《路透》指出：「政府提醒在中國的台灣商人和台灣員工，他們現在必須更加注意自己的人身安全，因為風險確實上升了。」

學者︰加速台人撤離中國 更難贏得民心

大西洋理事會全球中國中心研究員宋文迪表示，這些指導方針將迫使外國公司，不是得完全撤出業務以留住台灣人才，不然就是停止僱用台灣人才，這意味著「在中國工作或生活的台灣人會更少，反而使北京試圖贏得台灣民心和思想的努力變得更加困難」。

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