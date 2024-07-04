高雄、泰國廠可望投產 臻鼎董座：明年拚營收新高

臻鼎董事長沈慶芳（左）將在桃園青埔打造企業營運總部，與誠品生活董事長吳旻潔（右）一同宣布合作計畫。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕電子產業進入傳統旺季，全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳昨日表示，今年上半年營運表現不錯，下半年旺季一定比上半年好，現在看起來各產品線全面回溫，今年整體表現比預期更好，預計高雄廠與泰國廠明年開始生產貢獻營收，明年將迎來更佳的成長，有望挑戰歷史新高。

青埔建立總部 打拚回饋家鄉

臻鼎決定在桃園青埔建立企業總部，更與誠品（2926）合作，誠品將進駐臻鼎企業總部大樓打造5000坪獨棟大店，激盪出智慧科技與人文創意火花，沈慶芳興奮地表示，在外打拚逾20年，終於有機會回饋家鄉。

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臻鼎為蘋果主要供應商，外界看好蘋果今年新機增加AI功能，可望帶動一波可觀的換機潮，沈慶芳表示，每年到此時營運就開始轉旺，各大產品線包含行動通訊、電腦消費、車用∕伺服器∕基地台與IC載板營運同步向上，IC載板營收增速最高，有望較去年同期倍增，隨著第三季進入傳統旺季，在客戶新品備貨需求，以及IC載板、伺服器、車載營收貢獻升溫下，將帶動公司下半年營運表現。

至於高雄廠與泰國廠的進度，沈慶芳指出，高雄廠已在進行認證，約要半年時間，明年開始貢獻，泰國巴真府新廠第一期正按計畫順利建設中，明年上半年試產，明年下半年小幅量產之後，將承接高階伺服器∕車載∕光通訊等相關領域訂單。

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