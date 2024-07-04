不只旅遊燈號 金管會：檢討金融業西進曝險

立委林楚茵指中國反台獨新法將擴大我金融業風險；金管會表示，目前已在詳細評估。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委林楚茵昨在立院財委會質詢指出，日前政府已提高國人赴中國旅遊警示燈號為「橙色」，面對中國風險攀升，是否應同步檢討金融三業對中曝險並適度調整？金管會主委彭金隆回應說，剛完成內部詳細評估，這一、兩天就要再進行跨部會討論，將持續密切觀察相關議題。

彭金隆：近日進行跨部會討論

林楚茵表示，中國在六月公布的反台獨法規中授權若違反相關規定，可處以沒收財產，這也使得在中國有投資的七家台灣保險業面臨高度風險，金管會是否已對此風險重新評估？

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彭金隆說，對於新法規的影響，金管會剛完成內部討論，這一、兩天就要跨部會討論，將會密切注意有關投資風險；這是過去從未發生過的情況，尤其是台灣有這麼多銀行、保險公司在中國市場。

國銀對中曝險占淨值比已大降

林楚茵追問，隨著中國市場風險拉高，是否金融業西進投資也須採取不一樣的態度？

彭金隆回應，收到相關訊息後正在密集進行風險評估，也將邀請公會、業者及相關部會討論。

彭金隆強調，若以國銀對中國曝險占淨值比重來看，已從過去高峰的七十七％，降至今年第一季二十二％，業者已自我進行控管調節；但金管會將會密切監控各地區的投資風險，並考慮調整相關投資標準，以應對不斷變化的國際局勢。

至於是否會調整國銀對中國曝險門檻？銀行局局長莊琇媛說，雖然國銀對中國曝險占比已大幅下降，但銀行業對中曝險仍高達新台幣九千多億，金管會將進一步討論評估。

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