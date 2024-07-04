壽險海外投資若腰斬 9兆回流衝擊股匯房

金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢時強調，壽險業海外投資上限若降至二十五％，估計約有九兆元資金將回流台灣，對股市、匯市或房市都將帶來很大衝擊。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕國民黨籍召委羅明才持續提案將壽險業者海外投資上限從四十五％降至二十五％；金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢時強調，若依此減幅，估計約九兆元資金將回流台灣，對股市、匯市或房市都將帶來很大衝擊，也會對壽險業者造成負面影響。

羅明才提調降保險業海外投資

羅明才等十七位立委擬具的保險法修正草案，昨在財委會進行第二次審議，因考量壽險資金大舉投資海外，擬修法將投資上限降至二十五％；羅明才強調，這是福國利民的修法政策，總統賴清德應該好好謝謝他這位在野黨立委。

請繼續往下閱讀...

但金管會仍維持保留態度。彭金隆表示，保險法已賦予保險業者的資金可直接投資股市及房市，一旦修法後，估有九兆資金會被迫大舉匯回，將不利於房市降溫，也會衝擊新台幣匯率。

多位財委會立委昨也表達「不支持」態度。民進黨立委吳秉叡提出三大質疑，包括壽險業海外九兆元資金回台若投入股市，短期內台股可能遭大水漫灌，影響非常劇烈；其次，在匯率方面，新台幣兌美元可能會劇升到二十四、二十五元；對於房市炒風，更是添加柴火。

立委郭國文也說，若該修正草案通過，估有九．三五兆元保險業資金將回台，這些資金會去哪裡大家都清楚，不是去房市、就是去股市，「我真的沒法贊成」；他原本對台灣資金氾濫就憂心忡忡。羅明才則補充，他是可以協調的，若為了降低衝擊，例如海外投資上限可從四十五％改為三十五％，縮減十％就好，然後每年減一％。

金管會不支持 財委會擇期再審

因金管會態度仍堅決，認為維持現有規範即可，經討論後，主席再度宣告「擇期再審」；由於本會期財委會僅剩下週，預估要等下會期才能續審。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法