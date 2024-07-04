AI用電量超預期 國泰金李長庚︰檢討2050淨零規劃

國泰金控總經理李長庚表示，二○五○淨零排放政策路徑並未預期AI（人工智慧）應用帶來的用電量成長，政府應重新檢視電力供需及淨零規劃。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控總經理李長庚昨出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」時直言，二○五○淨零排放政策路徑並未預期AI（人工智慧）應用帶來的用電量成長，政府應重新檢視電力供需及淨零規劃。

根據Google最新公布年度報告，二○二三年二氧化碳約當排放量比二○二二年高出十三％，Google表示，資料中心的耗能增加，以及相關供應鏈的排放是主因；而隨著進一步擴大AI應用，未來要實現減排恐面臨更大的挑戰。

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李長庚認為，近幾年來政府與民間企業都積極發展綠電，相信各界的努力可一起達成目標；但政府當時在規劃二○五○淨零碳排的路徑圖時，還不知道AI的用電量會增加這麼多，建議碳排路徑應與時俱進，重新檢視用電量，了解綠電到底夠不夠。

他強調，要達成淨零碳排，不只要有足夠的電力、足夠的綠電，還要有足夠好的綠電。

李長庚以風電舉例，台灣冬天風力強，夏天相對較弱，風電廠商也多利用夏天進行歲修，但夏天開冷氣，電力需求較高，冬天則相對較少，供應和需求不相符；因此如何有智慧調配，科技的進步、尤其儲能技術的進步等，對於台灣電力結構、電力足夠或電力韌性，都是關鍵。

至於經濟部承諾二○三○年綠電四百億度的目標能否達成，還差個一、兩年；李長庚認為，無須過於嚴肅看待，而是以此為目標共同努力，將來透過技術的創新和進步，可大幅提升能源效率，也許不用到二○五○年就能達成淨零目標。

國發會今將就民間投資展望前往立院經委會進行報告，其中提到為站穩全球供應鏈的關鍵地位，政府將積極推動「五大信賴產業」發展，就包括加速AI產業化、產業AI化；對於企業建議檢討淨零路徑，則尚未有正式回應。

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