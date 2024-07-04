卡華為脖子 美今年撤8項出口許可

拜登政府今年以來已撤銷八項允許部分美國企業向華為輸出產品的許可證，目的是打壓這家正在復甦的中國企業。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透二日報導，拜登政府今年以來已撤銷八項允許部分美國企業向華為輸出產品的許可證，目的是打壓這家正在復甦的中國企業。

監管美國出口政策的美國商務部五月時表示，已撤銷「某些」美企向華為輸出產品的許可證，但未具體說明受影響美企的名稱或撤銷數量；當時路透報導，高通和英特爾的出口許可證都在撤銷名單內。

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美國商務部在回應共和黨籍聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）質詢時所準備的文件中顯示：「自二○二四年初以來，（商務部）已撤銷八項涉及華為的許可證。」

美國商務部在文件指出，對華為核發的出口許可證包括「運動設備和辦公室家具，用於消費大眾市場產品的低技術零組件，例如用於平板電腦的觸控板和觸控螢幕顯示器，這些物品可在中國國內和外國廣泛取得」。

華為與高通對路透要求置評未予回應，英特爾則拒絕置評。眾議院外交委員會發言人表示，委員會二日收到相關資料，正在進行審查。

這些細節為拜登政府圍堵華為提供了新線索。儘管美國以國家安全為由，自二○一九年就將華為列入出口管制清單，意即華為的美國供應商在出貨前，必須先取得美國商務部的許可證；但華為已開始展現反彈力道，尤其是去年八月華為新款智慧手機Mate60內搭中芯國際代工生產的七奈米處理器，引發產業界震撼，這也是拜登政府今年以來撤銷八項允許部分美企向華為輸出產品許可證的原因。

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