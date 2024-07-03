書劍集》美總統大選與聯準會的貨幣政策

●歐陽書劍

美國總統大選約在四個月後投票，美國聯準會在選前還有七月底及九月中兩次決定貨幣政策的公開市場委員會（FOMC）會議，金融市場雖期待九月降息，希望迎一波貨幣寬鬆的選舉行情，不過在通膨穩定降溫的情況下，變數反而因選舉而加大。

哈佛大學美國政治研究中心與民調公司合作的美國大選最新民調顯示，即使未決定者增多、兩大政黨候選人的支持度均些微下降，但共和黨的川普依然以同樣六％的差距領先民主黨的拜登。金融市場傳出一向強調經濟成長優先的川普，一旦勝選，可能會強力擴大財政支出，且要求維持低政策利率，反使物價漲幅易升難降，而將市場利率推至較高水準。

請繼續往下閱讀...

川普擔任總統時，就喜歡指揮聯準會。二○一九年十月，在聯準會當年第三度降息一碼，將政策利率調降至一．五○％至一．七五％的區間後，發起美中貿易戰的川普還曾推文寫著「中國不是我們的問題，聯準會才是」，嚴厲批評利率未直接降至零，貨幣政策過於保守；不過，被川普提名而擔任聯準會主席的鮑爾，當時還強調沒有進一步降息考慮。

聯準會的決策，受經濟環境影響，應該勝於個人因素。在二○二○年前次美國大選投票日前，聯準會雖如川普所願將政策利率調降至零，但是是因為碰到肺炎疫情危機，並非遵循川普指示。

事實上，最近幾屆美國總統大選，經濟都有隱憂，二○○八年遇次貸危機的擴大，二○一二年、二○一六年正處於從全球金融海嘯後復原階段，而二○二○年又碰到新冠病毒造成的肺炎疫情，因此政策利率不是零，就是處在接近零的位置；然而，再往前的二○○四年總統大選，情況就大不相同，在當年下半年，接近十一月投票日前的連續三次FOMC會議，都調升政策利率一碼，而且並未妨礙小布希的連任。

從過去的資料觀察，聯準會訂定貨幣政策相當具有延續性與一致性，政策利率並未因總統選舉而突升陡降，二○○四年總統大選後，FOMC延續選前調高利率方向繼續升息，而二○○八年大選後，也跟選前一樣地降息。

政治想要介入經濟當然並非想像，即使是強調獨立的央行，亦有前例。根據FOMC過去會議的逐字稿，在通膨率向十％邁進的一九七八年六月二十日會議中，當時擔任聯準會主席的米勒就曾罕見地向出席委員提到眾議院金融委員會主席羅斯傳信，希望提高貨幣總數的長期區間，以維持較寬鬆的貨幣政策；不過，米勒後來匆促下台，通膨危機也未解決。

拜登與川普在美國大選二次對決，鮑爾還是擔任聯準會主席，依照聯準會過去的傳統，貨幣政策應由經濟環境決定；若考慮政治，只會陷入左右為難的困境中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法