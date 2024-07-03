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中國塑化產能暴衝 過剩供給外溢全球

2024/07/03 05:30

中國內需疲軟使其暴增的塑化產能將外溢全球，進而加劇中國與其他國家的貿易緊張。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國內需疲軟使其暴增的塑化產能將外溢全球，進而加劇中國與其他國家的貿易緊張；榮鼎集團副總監韋斯特警告，這將是繼鋼鐵、太陽能板之後，中國供需失衡明顯蔓延至全球市場的另一衝擊。

彭博報導，過去十年中國塑化廠在東南沿海省份大量設立，但龐大新增產能與疫後低迷需求使企業利潤微薄，而這些企業為保住市占率仍持續生產。

全球乙烯產能 近四分之一面臨關閉風險

顧問公司伍德麥肯茲指出，中國二○二○至二○二七年間的大舉投資已重塑全球供應動態，導致亞洲的結構性過剩，並使利潤持續偏低、甚至為負；該公司估計全球近四分之一的乙烯產能將面臨關閉風險，但中國卻不顧一切增加更多產能。

數據情報公司ICIS指出，過去幾年中國丙烷脫氫（PDH）廠的產能利用率通常是八十％至八十五％，去年降低至七十％以下，今年有時僅接近五十％；儘管如此，二○二四至二五年預計有九家PDH新廠將投產，預料將進行更多海外銷售，以應對產能過剩。

這將使南韓等擁有龐大煉油產業的鄰國關係緊張；中國海關數據顯示，今年三月起中國持續成為聚丙烯淨出口國，這些貨物輸往越南、泰國、孟加拉等東南亞國家，甚至遠至巴西。

彭博亞洲化學品分析師Vivien Zheng直言，每個中國人都有這樣的觀念，只要他們行動夠快、燒錢夠久，將可成為拿下市占率倖存者，然後提高價格，成為最終贏家。

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