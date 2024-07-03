錢進中國急煞 美歐投資銀行兩年裁員13趴

由於中國成長放緩衝擊到利潤，西方投資銀行停止在中國長達多年的擴張，並大舉裁減員工。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國成長放緩衝擊到獲利，西方投資銀行停止在中國長達多年的擴張，並大舉裁減員工。英國《金融時報》報導，去年美國和歐洲投行旗下的七家中國證券部門，有五家出現虧損或利潤大幅下降，被迫進行裁員，員工人數僅剩一七八一人，比二○二二年減少十三％。

因房市持續疲軟與美中地緣政治緊張局勢加劇，導致經濟不振，中國資本市場活動放緩。美國諮詢業者亞洲集團（The Asia Group）中國區主管韓林表示：「西方投資銀行陷入了一種惡性循環，交易流（deal flow）疲弱意味了對中國境內的投資減少，這將限制了進一步的交易流。」

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韓林指出，當印度、東南亞與美國的機會看起來更濃厚時，一些投行對中國早已失去耐心；中國業務的減少更與西方投資銀行先前的期待成鮮明對比。

在中國部分業務呈斷崖式下跌

摩根大通執行長狄蒙在五月的一場會議中坦承，該公司在中國的部分投行業務已呈現「斷崖式下跌」，摩根大通在中合資企業的獲利下降五十五％，達一．一九億元人民幣（五．三億台幣）；去年摩根士丹利中國部門也出現二○一九年以來首度虧損；至於高盛中國去年獲利僅一．九三億元人民幣，低於二○一八年以來的任何一年。

Dealogic數據顯示，截至五月為止，中國的首次公開募股（IPO）規模僅八十三億美元，創二○○九年以來最低水準；這是因為依據去年公布的規定，中企要在海外上市需經過監管機構批准，跨境併購交易也仍然低迷。

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