財經青紅燈》家戶所得透露的訊息

財政部日前公布2022年度綜所稅申報資料，各縣市平均所得仍由新竹市及新竹縣拔得頭籌，首都台北市落居第三；且全國最富有及最均富村里前5名，幾乎由新竹縣市包辦，「竹科效應」持續發威。然而，這些數據也透露一個隱憂，即產業發展不均衡的問題，國內產業高度向半導體業傾斜，因此產生的風險及所得分配問題，值得新政府重視。

根據統計，2022年度綜所稅申報戶約663萬戶，全國申報所得明顯成長；各縣市中，總所得平均數以新竹市174.5萬元最高，連續5年蟬聯冠軍；新竹縣157.3萬元居次，連續2年超車台北市；且新竹縣市與其餘縣市所得差距逐漸拉大，與台東縣平均所得83.4萬元相較，新竹市足足是台東縣的2倍多。

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新竹縣市所得成長快速，印證我國製造業回流及半導體強勢崛起。歷經美中貿易戰及COVID-19疫情，全球供應鏈重組，廠商紛紛回台投資設廠，加上台灣半導體產業優勢，造就許多「竹科新貴」，未來還會有「中科新貴」及「南科新貴」。

相較之下，除金融保險業外，服務業薪資成長有限，低薪問題未明顯改善，而服務業就業人口占總就業人數逾6成，因此民眾對所得分配不均的感受較深。另，製造業本身也有發展不均衡的現象，近年AI商機持續發酵，與AI相關產業強勁復甦，包括資通訊、電子零組件等表現一枝獨秀，但傳產復甦力道仍不足，部分產業更面臨中國低價競爭、日圓貶值等挑戰。

不可否認，半導體產業是台灣的驕傲，台積電更被稱為「護國神山」。然而，半導體產業獨強未必是好事，台灣不能只有半導體產業，也不是人人都可以成為工程師，政府應重視產業過度集中的風險，改善國內產業發展不均衡及所得分配不均現象。（鄭琪芳）

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