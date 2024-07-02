財經青紅燈》沒必要亂蹭輝達

今年上市櫃股東會幾乎離不開AI、輝達這些內容，有些公司硬是要蹭輝達熱度，明明只是拿輝達產品來使用，就說得一副跟輝達有多熟稔。圖為輝達執行長黃仁勳。（資料照，記者方賓照攝）

國內上市櫃公司今年的股東會旺季在上週畫下句點，今年的股東會幾乎離不開AI、輝達這些內容，有些公司被股東問到相關話題，硬是要蹭輝達熱度，明明只是拿輝達產品來使用，就說得一副跟輝達有多熟稔。

一家IC通路董事長私下就說，輝達貴重的AI相關GPU（圖形處理器）有可能有很多經銷商或代理商嗎？答案當然是沒有，甚至是一家都沒有。很多通路商代理都是較便宜的產品，跟AI沒有半點關係，但有些公司私下放話跟輝達關係良好，「我們不做這種事情」。

請繼續往下閱讀...

宏達電（2498）上個月20日召開股東會，董事長王雪紅說宏達電跟輝達合作許久，宏達電伺服器都是使用輝達GPU支援，宏達電團隊與輝達工程師每週進行會議，雙方關係密切，宏達電當天股價還因此強拉5.8%。

台塑（1301）同樣在上個月股東會表示，台塑將與輝達共同研發生成式AI在石化產業的應用，希望讓工廠順利運轉並維持高稼動率；至於6月初輝達執行長黃仁勳在台北的專題演講，背後秀出的40幾家公司的其中一家–慧友（5484），只是旗下智聯電腦、車載應用有部分產品採用輝達晶片、發展AI邊緣運算的影像處理功能，股價就從不到26元漲到昨天的81.4元，一個月漲了2倍有餘。

其實AI不是現在才有，只是程度的差異而已，最近連除油煙機都要講AI，但這些充其量只是AI應用的一小環節，如果照這些邏輯，一堆公司都使用輝達的產品，家家都成了輝達概念股。想蹭熱度不是不行，但也要說點合理的內容才好，否則真的會被人看破手腳！（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法