電動車大爆發 Q2掛牌首破1萬輛

第二季電動車單TESLA掛牌量就高達5800輛，較去年同期成長近40%，創下單季新高紀錄。 （資料照，記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕6月台灣汽車市場進入傳統銷售旺季，各車廠紛紛擴大促銷優惠刺激買氣，根據監理站統計資料，6月全台新車掛牌量達4萬1587輛，較去年微減1.9%。

6月新車掛牌逾4.15萬輛

其中進口車受惠於TESLA電動車一口氣掛牌3898輛，6月掛牌量達2萬1514輛，市占率達51.7%，並帶動6月豪華進口車掛牌量達1萬3757輛，年增15.6%，市占率飆增至33.1%，創下歷史新高。

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TESLA 第二季單季掛牌量5800輛 年增4成

第二季電動車單TESLA掛牌量就高達5800輛，較去年同期成長近40%，創下單季新高紀錄；LUXGEN n⁷第二季掛牌量也達3692輛，再加上BMW等其他電動車款，第二季台灣電動車單季掛牌量首度衝破萬輛門檻。

累計1~6月全台新車掛牌量達23萬2503輛，年減1%，符合市場預期，其中進口車1~6月掛牌量達11萬673輛，年減2.1%，市占率47.6%，豪華車進口車掛牌量達5萬9602輛，年減1%，市占率25.6%。

和泰汽車（2207）代理的TOYOTA與LEXUS兩品牌6月合計掛牌量達1萬2317輛，較去年同期微減0.5%，市占率29.6%；累計1~6月掛牌量達7萬4622輛，年減2.8%，市占率32.1%。

中華汽車（2204）代理的MG、CMC、MITSUBISHI品牌1~6月合計掛牌量達2萬9969輛，年增27.3%，市占率達12.89%。台灣本田（HONDA）1~6月掛牌量達1萬3585輛，市占率達5.8%；三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車掛牌量達1萬2453輛，年增9.9%，市占率5.4%。

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