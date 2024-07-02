伺服器Q3出貨增 台代工廠旺季更旺

受惠AI伺服器動能強勁，加上對通用型伺服器的排擠效應逐漸淡化，第三季全球出貨可望再季增4～5%，台灣代工廠旺季更旺。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於AI伺服器業務動能強勁，加上對通用型伺服器的排擠效應逐漸淡化，台灣相關代工廠旺季更旺，研調機構集邦科技（TrendForce）看好今年全球伺服器出貨除了第一季較為平淡外，第二季開始回溫，第三季出貨可望再季增4%至5%。

AI伺服器動能強助攻

第三季全球出貨季增4～5%

集邦觀察，今年AI伺服器仍在企業資本支出中產生排擠效應，影響通用型伺服器成長，但近期受惠於新品帶動雲端服務供應商採購力道轉佳，基板管理控制器、新款中央處理器等相關零組件多有受惠，供應鏈出貨將逐季成長。

請繼續往下閱讀...

集邦觀察，戴爾、慧與、聯想等伺服器品牌廠都受到下游客戶的訂單挹注，過去疫情期間暫緩的標案也相繼重啟，可望雨露均霑。

中系業者方面，雖然中國區域性經濟情況並未恢復，但由官方主導的電信商標案將在本月展開，因此浪潮、超聚變等相關品牌廠可望受到一股推力。

此外，在中國雲端服務供應商的需求動能方面，抖音母公司字節跳動因應新業務發展，已強化全年伺服器採購力道，阿里巴巴與騰訊也因換機週期，近期上修伺服器整機訂單。

隨著AI應用滲透至企業端，台廠供應鏈中，鴻海（2317）已取得慧與伺服器訂單，而戴爾、聯想伺服器供應鏈夥伴則是緯創（3231）、英業達（2356）等業者，此外，緯創集團也鎖定阿里巴巴、騰訊等業者帶動的伺服器商機，英業達則斬獲中系業者字節跳動大單，同時成功擴大對北美雲端服務供應商的AI伺服器代工層級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法