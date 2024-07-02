AI熱潮帶動 台股上半年飆28%亞太最佳

上半年亞太股市表現比一比

台積上漲63％ 鴻海勁揚105％

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財經媒體CNBC報導，在人工智慧（AI）狂潮帶動下，台灣加權指數今年上半年飆漲二十八％，漲幅冠居亞太市場；日經平均指數（又稱日經二二五）排名第二，今年來上漲近十八％；相較於台、日股市的火熱，中國滬深三百僅小漲○．八九％、香港恒生上揚三．九四％。

報導指出，在AI相關個股推動下，台股今年以來漲勢驚人，其中台積電飆漲六十三％、鴻海上衝達一○五％。資產管理公司普徠仕全球股票投資組合分析師高許（Rahul Ghosh）說：「今年全球市場的表現，主要由AI主題與央行政策所驅動，該情況可能將持續下去。」他並看好日股未來將更受青睞。

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貝萊德投資研究所首席亞太區投資策略師鮑爾（Ben Powell）六月中報告指出，日本銀行越來越有信心達成通膨目標，因此將逐步有序地正常化貨幣政策；日本總體經濟環境有利於風險資產，「在強勁的企業改革動能、健康的收益與實際利率仍為負的估值支撐下，我們仍增持日股」。

儘管今年以來多數亞洲市場處於上漲態勢，然而，泰國、印尼與菲律賓卻落入下跌區間；其中泰國SET指數重挫八％，為亞太區表現最差市場。

多數亞洲國家央行密切關注聯準會（Fed）接下來的行動，因為他們通常根據Fed的行動決定貨幣政策。芝商所EedWatch工具顯示，六十一％交易員預期Fed將在九月會議中降息○．二五個百分點。瑞士奧隆銀行策略師Homin Lee樂觀表示，今年下半年Fed可能兩度降息。

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