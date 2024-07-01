〈財經週報-投資趨勢〉AI大神 面對競爭者圍攻之反托拉斯

NVIDIA最近公開鼓吹晶圓代工龍頭漲價，以墊高競爭對手的成本，競爭對手則要求政府以反托拉斯法調查。（路透）

■吳裕良

輝達（NVIDIA）可謂是稱霸AI武林，有超過9成的數據中心（CSP）AI運算GPU市佔率，大家必須排隊跟他買晶片，甚至部分客戶被要求預先付款。主要是供不應求加上別人的晶片效能趕不上，最近公開鼓吹晶圓代工龍頭漲價以墊高競爭對手的成本，進一步削弱競爭對手的實力的動作，恐引發競爭對手群起圍攻，甚至想辦法引導政府以反托拉斯法長遠的負面影響NVIDIA的競爭能力與股價。最後也會負面影響台灣相關供應鏈的股價表現，必須正視反托拉斯法的長期衝擊。

以晶圓代工龍頭3奈米的產能有限加上先進封測的產能更受限情況下，使用於高階AI GPU與ASIC的晶圓代工相關製程首先是供不應求；另一個就是成本大增，而且是從設計前端所謂的EDA工具，到晶圓代工所有工序大幅加價，以前一個晶片開發案用千萬美元計價，到了3奈米的AI GPU是以10億美元為單位也就是Billion USD加上漲價的3奈米晶圓代工與超高速也是供不應求的CoWos封裝也在漲價，除了市場供需外另一個目的就是推高進入障礙。這是壟斷裡面單一家業者市占率具有明確顯著性，加上價格主導與領導主要成本推升以建構較高的進入障礙，都是重要構成壟斷的指控的要件，這一個長遠又重大影響公司甚至產業未來發展的大事件。

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微軟反托拉斯案 損失重大

微軟反托拉斯案，時間長達數年，包括Bill Gates多次的聽證會出席，個人被媒體與政治的攻擊不斷，微軟股價也明顯受到負面衝擊，甚至遭到金融研究機構多次評等調降。甚至微軟在美國反托拉斯法進行的過程中，微軟在其他市場包括歐洲與亞洲也開始對微軟展開攻擊。公司的股價與信譽同時受創，公司的發展與前景在投資人眼中大幅度下滑。

在研發與新產品推出方面也是大幅度停滯，因為公司主要的人力資源全部集中在對付官司，以至於新產品研發落後，甚至重要研發團隊人力也岌岌可危，也就是把重要研發團隊大幅度送給其他同業或競爭對手。完全打亂了公司發展，更不要提及優秀人才吸引，一切都成為很痛苦的過程，包括對於Bill Gates本人、家庭，公司全面，股東以及股價。

微軟最後的解決方案是Bill Gates本人退出經營權並面對鉅額罰款，以至於Bill Gates後來專注於基金會的運作並跟微軟長期營運畫下平行線，不再參與日常運作，損失重大。但是前提是微軟那時沒有重大競爭對手，無法完全取代微軟的作業系統與Office套裝軟體。

NVIDIA面臨調查 代價更大

反觀NVIDIA可能要付出的代價就更大了，主要是競爭對手規模又大、資源又多還是NVIDIA公司的現有客戶。加上這些CSP主要客戶自己也在發展自己ASIC。所以一旦套上反托拉斯法，該公司所要付出的代價將無法估算，不可不謹慎應對。（作者為聯邦投信投資長）

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