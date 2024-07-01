〈財經週報-國際市場展望〉忘了通膨吧！ 科技趨勢才是投資關鍵

去年到今年最夯的話題就是AI，但是人才才是半導體產業最關鍵因素。（路透）

■王誠宏

5月份的美國核心通膨指標連續第二個月降溫，也提振了9月降息的希望，金融市場對於通膨數據仍然反應激烈。後疫情時代來臨，最嚴重的問題是惡性通膨，隨著2022年，各國央行啟動了強升息之後，整個2022年就看到了全球通膨的高點已過，出現了拐點。時序很快到了2023年，強升息也到了尾端。各國開始停止升息，且看到了升息的拐點。歐洲央行是成熟國家中首度出現降息的地區，反映通膨最嚴重已過去，而美國雖然經濟數據非常強勁，今年的降息一直被拖延，不過近期聯準會（Fed）決定，把量化緊縮的腳步放慢放緩，可以說今年的定位就在於限制性政策，也開始要逐步退場了。從惡性通膨的結束，到強升息的結束，到現在政策的拐點，全世界的股債都呈現雙多。來到今年4、5月，很多國家都在創新高，就知道惡性通膨的殺傷力已經遠離。

科技人才稀缺 談科技泡沫還太早

其次，全球景氣是OK的，由於利率維持在高檔，再降息之前，除了成長類型的產業，譬如半導體廠商、AI等，這些行業本身獲利成長性相當高，前景非常看好，因此不懼怕通膨，也不怕高利率，但其他的產業大多在利率高的情況下受到壓抑，所以全球景氣基本上是緩步的復甦，估計這樣的場景會維持到2025年。然而大家都知道，從去年到今年最夯的股市話題就是AI，這邊想提供另一個角度，與其去談AI的運用及未來的科技世界與浪潮，其實人才是半導體產業最關鍵，現在出現一個共同現象。不論是半導體的設備也好，或是電子零組件等，這方面人才都是呈現稀缺。且這現象恐怕不只有美國，因為每個國家都有半導體政策，都是今年以來大家積極規劃的項目，包括日本、韓國的半導體政策，普遍的現象都是人才稀缺。從這個角度來看，一個國家如果想把半導體提升為戰略的重要性，缺少的人才必然在政策上面要想盡辦法補上，光從這樣的角度看就知道，目前離大家擔心的所謂的科技泡沫還很遙遠。

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戰爭議題時而出沒 不影響長期金融市場發展

最後，不論從以阿峰火，或烏俄戰爭，讓大家投資，想到股市裡可能出現的黑天鵝事件戰爭。這議題到底要如何看待？從最近伊朗跟以色列之間，乃至於早期的烏克蘭跟俄羅斯，或許一開始戰爭讓投資人都很緊張，但國際的政治舞台會確認他慢慢變成有序的發展，並且是以談判為主軸的過程，而非戰事擴大的現象，這對金融市場而言，其實僅是一個短空長多的現象。接下來投資下半場，投資人應該還是要緊扣科技業的爆發潛力，才容易在未來的行情中缺席。（作者為國泰投信全球經濟與策略研究處副總）

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