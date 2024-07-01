〈財經週報-台股盤勢解析〉AI挑大樑 台股月線、季線收紅

科技股持續看好，但航運、原物料、營建股、綠能、重電等題材都有機會。（資料照）

■周敬烈

28日台股早盤雖開低，但隨後在重要權值股與AI機器人概念股帶動下，開低走高，終場上漲126.27點，收在23,032.25點。週線雖翻黑、但在AI浪潮提振下，月線連5紅、季線連3紅，上半年台股大漲逾5,100點、漲幅28.45%。

近期市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；就方向上，市場對利率政策逐步鈍化，目光繼續聚焦基本面，以及與AI、先進製程、光通以及重電等具結構性成長的利基性主題。

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就產業狀況，持續看好科技股，但今年百花齊放，非科技股也值得關注，例如航運供應鏈吃緊；銅鎳等原物料價格漲價；營建股有獲利及高息支撐；綠能、重電等題材。

硬體半導體 仍將優於軟體業

現階段，硬體半導體仍將優於軟體產業，提供相關公司更多評價提升空間，有利台股後市發展。例如，美國GPU大廠推出的GB2000晶片預計7月產出，GB200伺服器大量出貨預計為2025年。目前首波零組件供應商有不少美國公司，但預期進入下波普及階段，台廠將逐漸取得優勢。

再就評價面與資金面來看，根據證交所統計，28日外資買超88.99億元，累積近一週外資累積賣超近700億元；另方面，隨著利多題材陸續反映，短線波動難免，接下來市場也在等待新題材。

展望後市，AI供應鏈仍是市場焦點，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸，但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦，在規格變動及復甦速度不一發展下，如何明辨公司競爭地位及產值的提升至為重要。

另一方面，值得留意的是，銅價創出歷史新高，主要是中期供給預期將有限，以及電氣化趨勢導致需求結構性增加，中國和其他一些國家經濟數據也有所改善，其他工業金屬價格亦呈現上漲，這些通常意味著全球經濟健康成長標誌。

根據過往經驗，股價走勢與企業獲利具高度連動性，中長期看好景氣緩步復甦帶動企業獲利的回升，AI投資則對電子產業帶來結構性變革，尤其硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦，AI解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升，因此市場樂觀看待台灣廠商獲利成長。

基本面相對突出標的 可逢低承接

雖然短期仍有上游產能瓶頸限制下，今年才是完整貢獻年度，預期在獲利開出後，相關個股股價仍有向上機會，隨市場焦點集中在AI相關，炒作風氣難免，辨明那些廠商能真正受惠AI投資將是後續持股配置的關鍵。

其餘電子產業方面，歷經2023年下半年庫存回補後，近期PC及手機訂單都出現停滯，市場開始擔憂景氣復甦力道不足以支撐屢創新高的指數，但今年美國聯準會（Fed）可望進入降息循環，搭配貨幣縮減，全球資金環境有利於景氣復甦及金融投資，電子產業庫存水位不論通路端或製造端多有下降，但需求回升速度略不如預期，所幸目前訂單多屬短急單，再大幅下修機率不高。

佈局上，挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群配置方向，可逢低承接基本面相對突出的標的。（作者為安聯台灣科技基金經理人）

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