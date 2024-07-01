〈財經週報-本週熱點〉6月PMI有望續呈擴張 通膨率仍高於2%

受到天候及端午節影響，6月通膨率預估仍將維持2%。 （資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週有三大重要數據公布，中央銀行將公布6月外匯存底，在美元轉強下，預期外匯存底可能無法續創新高；主計總處即將發佈的消費者物價指數數據，受到天候以及端午節影響，預期通膨率將再上揚；中經院將發布製造業採購經理人指數則可望續呈擴張。

6月外匯存底 可能無法續創新高

受惠於美元回檔、央行外匯存底投資收益大進帳挹注，加上央行有幾個交易日進場買匯，5月我國外匯存底大增57.84億美元至5,728.03億美元，不僅結束連4降，還創下史上新高。

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不過進入6月市場氣氛丕變，聯準會（Fed）不急著降息，使美元再度轉強，央行持有非美貨幣資產轉換美元減少，不排除6月外匯存底將終止新高之旅。

另，因蔬果受到天候不穩影響價格上漲，醫療費用漲幅續創下18年新高、房租漲幅也高達2.6%，來到28年新高，5月CPI年增率再度突破2%大關，來到2.24%。主計總處預估，由於6月豪雨不斷，加上端午節需求處於高檔，預估6月通膨率恐怕仍將高於5月，維持2%以上水準。

中經院與國發會將發布6月採購經理人指數則有望延續5月擴張情勢。根據中經院資料，5月製造業採購經理人指數（PMI）為55.4％，較上月上升6個百分點，創2022年5月以來最快擴張速度，並結束長達14個月緊縮轉為擴張。

其中，製造業受惠於國際市場不確定因素下降，品牌廠商陸續回補庫存，新增訂單與生產指數同步站上60%以上擴張速度，為2021年12月以來首見；未來6個月展望也上揚至60.1%，擴張速度為2022年4月以來最快。

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