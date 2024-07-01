〈財經週報-打炒房〉各部會接力打炒房 房價、房租續創史上新高

各部會絞盡腦汁接力打炒房，但房價與房租指數續創歷史新高，顯示這波房市熱潮已經擋不下來。（資料照）

記者徐義平／專題報導

近1年內政部住宅價格指數

儘管各部會絞盡腦汁打炒房，但房租指數卻連164個月不跌，且房價與房租指數續創歷史新高，甚至全國預售屋買賣連續2個月揭露逾1.3萬件，顯示這波房市熱潮已經擋不下來。房產業者指出，房租不斷上漲，主要還是因為通膨帶動物價上揚，央行連續升息造成房東利息增加，房價上揚後會反映到房租上，對周邊中古屋也有比價效果，若從住宅租金指數趨勢來看，租金緩漲趨勢還未產生改變。

根據主計總處統計，4月租金指數105.81、年增2.3%。而觀察信義房價指數，除新竹縣市外，全國與六都房價指數持續創新高。根據內政部資料，去年第四季住宅價格指數136.2、年增6.81%，且過去12季以來，單季漲幅均為5%起跳，且全國住宅價格指數已連續22季上漲。

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通膨預期+台股飆高 房市難降溫

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租趨勢還是不斷上漲，房價也是持續創下歷史新高，加上股市漲至2萬3,000點，且民眾對於房價上漲預期強烈，都持續吸引民眾進場購屋，現在這個階段要靠房市自然降溫難度甚高，可能還是要有些預期外的政策，才能引導房市降溫。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，2023年房市呈「前低後高」現象，因為2022年「平均地權條例」修正草案出爐後，加上央行升息、升準等資金調控手段，房市交易量能在2023年初已出現明顯壓力，上半年建物買賣移轉棟數年減19%。然而，新青安上路後，政府扮演資金造浪者，直接嘉惠的是成屋市場，因此2023年8至12月出現買氣反彈，交易量年增16%，今年更延續強盛買氣，前4月交易量年增32%。

新青安、低首付 帶動一波購屋上車潮

新青安貸款也帶動預售案推出低首付、工程期零付款的優惠方案，讓民眾進場購屋條件更寬鬆、產品規畫討喜、價格設計更具彈性，不但更能吸引頭期款不足但有新青安申請資格的買方買進，更成為置產需求布局的心頭好，因此推案價格、成交行情屢創區域新高，全台交易總金額也在百花齊放下逐漸站穩，甚至桃園、台中等有重劃區供給優勢的熱區，交易量遠勝「平均地權條例」修正案上路前，形成特殊趕上車熱潮。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，預售屋禁止轉售措施，使預售市場出現鎖籌碼效應，建商與投資客競價關係消失，以及想要購屋的民眾容易有買不到的恐慌心理，加上通膨預期心理與股市飆上2萬點帶動，諸多有利因素之下催生搶房熱潮。由於整體環境與政策並未改變，預期下半年房市景氣依然活絡。

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