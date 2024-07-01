〈財經週報-打炒房〉新青安助漲房價？財政部祭4大措施強化管理

新青安貸款條件優渥，外界質疑助漲房價。財政部提出4大精進措施，包括每人限貸一次、新貸戶須簽自住切結書等。（記者鄭琪芳攝）

記者鄭琪芳／專題報導

新青安貸款查核管控及優化措施

財政部2023年8月起推出新青安貸款，除調高貸款額度、延長貸款年限及寬限期外，並由住宅基金及公股銀行加碼利息補貼。由於新青安貸款條件優渥，帶動自住買盤進場，撥貸戶數及金額呈倍數成長，外界質疑新青安遭到濫用、助漲房價等。為此，財政部提出4大精進措施，包括每人限貸一次、新貸戶須簽自住切結書等。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月起推出新青安貸款，最高貸款額度自800萬提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年、寬限期自3年延長至5年，並由住宅基金補貼利息1碼、公股銀行補貼半碼；今年3月央行升息半碼，住宅基金同額補貼半碼，目前共補貼利息2碼（0.5個百分點）。

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新青安核貸倍增 新北戶數占2成最多

2023年8月新青安上路後，撥貸戶數及金額大幅成長。根據統計，2023年7月青安貸款撥貸1,311戶、72.51億元，但2023年8月暴增至2,599戶、167.86億元，10月再倍增至5,188戶、378.45億元，今年5月更暴增至8,273戶、635.99億元，創下歷史新高。自2023年8月至2024年5月，累計新青安貸款核貸5萬7,980戶、核貸金額4,281億餘元。

財政部分析，新青安核貸戶數以新北市占19.95%最多，高雄市14.92%、台中市14.23%居2、3名，台北市6.39%為六都之末，合計六都占76.47%，全國僅連江縣尚無申貸戶。以房價而言，房屋總價1,500萬元以下占78.2%，其中800萬以下占28.77%，2,000萬以上僅8.29%；核貸年限則以31年至40年占5成最高，20年以下僅6.78%；至於借戶年齡，未滿40歲占72.99%最多，40至49歲占21.68%次之，50歲以上僅5.33%。

外界質疑新青安助漲房價，財政部官員表示，青安貸款是為協助無自有住宅者購屋，須符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」條件，而影響房價因素眾多，國內景氣回溫、股市財富效果、通膨預期、市場利率、甚至「台積電效應」等，都是推升房價的原因，不全然與新青安有關。

每人限貸1次 未自住追回補貼

對於新青安出現人頭戶、轉租等問題，財政部提出4大措施，首先，新增每人限貸一次，以借款人為限貸一次的計算對象。舉例而言，陳先生申貸新青安後，因為換工作而賣掉房子，後來想再買房，陳先生不能再申貸，但陳太太若以往未曾申貸過，仍可申貸新青安。

另外，公股銀行將對新貸戶徵提自住切結書，若違反規定，新戶將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件，例如寬限期改回3年、貸款年限調回30年、貸款額度調降等；至於舊戶若違反自住規定，則由行庫依個案處理。

財政部並表示，對新青安可能遭濫用絕對追查到底、絕對零容忍，將督導公股銀行落實貸前審核、強化貸後管理及稽查。例如，貸前審視是否屬投資客可能態樣，如短期內連續買賣、人頭戶等；貸後檢視有無第3人以同一帳戶轉入多個房貸帳戶繳納本息、回查實價登入資料是否與成交價不符、建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，並將新青安案件與政府資料進行勾稽作業。

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