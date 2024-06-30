中國信託志工伴童開心一夏 「共融營」玩實境解謎

中信慈善基金會副董事長陳國世、執行長高人傑與北區兒童之家院長黃貞容等近150位愛心志工與北兒院童於海科館同樂。（中信慈善基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託慈善基金會昨舉辦「一一二學年度課輔共融營」，近一五○位中信愛心志工與衛福部北區兒童之家的孩童在國立海洋科技博物館同樂，一起進行實境解謎活動。最後也為十位國小六年級的院童們舉辦畢業典禮，大小朋友回想過去六年每週一次的陪伴時光，氣氛溫馨感人。

中信慈善基金會自二○○五年起召募中國信託同仁加入志工行列，陸續成立「課輔志工」、「理財志工」、「美語志工」及「品格繪本志工」等四大團隊，全年赴北區兒童之家、偏鄉學校、社福機構等單位進行服務。夏季的課輔共融營活動，更是志工與北兒孩童們一年一度難得的戶外出遊時光，今年特別以「小小國王救援趣」為主題，安排實境解謎活動，鼓勵彼此腦力激盪、發揮團隊精神，順利完成十項關卡挑戰。

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當天活動最後，中信慈善基金會為十位即將升上國中的院童舉辦小學畢業典禮，並由副董事長陳國世頒發畢業證書，他除了欣慰看到中信愛心志工多年投入與陪伴，也勉勵畢業生「面對未來要堅持自己理想、繼續努力！」

而志工們也精心準備親手製作的畢業紀念冊，寫下對孩子最誠摯的祝福：「不管遇到什麼困難與挑戰，請記得做一個溫暖、勇敢、自信的人」、「我知道你想證明自己很強，但請別著急，找到一個目標，學習一技之長，未來一定可以達成你的夢想！」

北區兒童之家院長黃貞容也感謝中信愛心志工十九年來不間斷地陪伴，更提供相關資源，一路支持北兒孩子到研究所畢業。

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