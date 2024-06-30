老宅伴老人 逾13萬老人獨居老公寓

65歲以上老年人居住狀態調查2表（資料來源：內政部統計通報，統計至2023年6月底製表：記者徐義平 圖：資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部最新統計，逾五十五萬老年人居住在沒有電梯的老公寓，其中有超過十三萬老人是「獨居」在老公寓，處於「老宅伴老人」的老上加老狀況。

全國97.69萬長者獨居

內政部統計，到去年六月底，全國六十五歲以上老年人口數超過四一八萬人，其中七十五歲以上逾一五○萬人、占比近三十六％；有約九十七．六九萬現況是獨居，其中七十五歲以上獨居約三十六．七二萬人、占比逾三十七％。

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老老照顧+老公寓「三老」達6.36萬人

而處於「老老照顧」的老年人口數約五十一．七七萬人，占全國老年人比重逾十二％；內政部解釋，老老照顧是指同一戶的戶籍登記有二位以上的老年人，且該戶籍沒有任何一位六十四歲以下者，是真實老伴老的場景。

再對比老年人居住住宅現況，逾十三％、超過五十五萬老年人居住在老公寓，其中約有十三．三一萬的老年人是獨居狀態，而老公寓內的老老照顧比例約十二％、有六．三六萬人處於老老照顧加上老公寓的「三老」情況。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，根據內政部最新簡易生命表，國人平均壽命近八十歲，其中男性超過七十六歲、女性逾八十三歲，因此女性獨居、老老照顧的比例都較高。

養老考量

賣蛋黃區老宅 買蛋白區小宅

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然政府推出包租代管四．○等方案來協助長者養老，但政策協助略有不足，目前國人養老大致上還是得靠自己；從現行環境來看，越來越多長者選擇出售或出租市中心舊宅，輾轉至蛋白區大型醫療院所周邊租賃或購買電梯大樓的小宅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，房價高漲讓老人家換屋困難度增加，加上老人不是希望跟著家人住、就是不要離開原本生活圈，要換到電梯大樓只能賣舊買新且買小一點；但也有都更案發現這些老人家雖然有意願都更，但光要溝通搬離原本的居住環境，就會打消參與意願。

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