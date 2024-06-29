防房東超收電費 租屋定型化契約7月中上路

防房東超收電費，租屋定型化契約7月上路。（示意圖，中央社資料照）

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會昨進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委顏寬恒關切四月調漲電價後，出現房東超收電費問題。卓榮泰表示，租屋定型化契約一定在七月完成；內政部指出，行政院消費者保護會昨已審議通過，將於收到行政院核定函後盡速公告，預計七月中旬上路。

顏寬恒指出，台電四月起調漲電價，很多房東也跟著調漲租金電價，前內政部長林右昌曾允諾修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，明定房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，當時林右昌說五月就能上路，但至今仍未修法通過。

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卓榮泰表示，林右昌的方向正確，前陣子內政部長劉世芳在立法院會答詢時也說會把後續完成，他會馬上跟內政部聯繫，要內政部再訂一個時間向社會公告。

房東收費標準 不得超過當期電費總額

內政部昨指出，「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」租屋電費相關規定的修正草案，已於五月十六日報行政院核定，行政院消費者保護會昨日審議通過，內政部將於收到行政院核定函後，盡速辦理公告作業，預計七月中旬上路。

內政部說，這次修正租屋電費新制重點在租屋電費計收部分，房東計收電費標準，每度不得超過電費單的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」；在租屋電費資訊部分，增訂房東有提供電費資訊義務，房客可向台電公司申請查詢。

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