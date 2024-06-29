國銀對中曝險占比僅8.09％ 探新低

中央銀行昨公布第一季國銀國家風險統計，美國連續三十五季蟬聯國銀海外最大曝險國；對中國曝險比重降至8.09％，創下歷年新低。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布第一季國銀國家風險統計，國銀對美國直接曝險增至一七一六．二二億美元，連續三十五季蟬聯國銀海外最大曝險國；對中國曝險降至四六五．一億美元，占整體國銀海外曝險比重降至八．○九％，創下歷年新低。

美國連35季居國銀最大曝險國

央行金檢處副處長潘雅慧指出，國銀第一季在美國直接曝險增加三十三．○七億美元，曝險金額一七一六．二二億美元、占比達二十九．八七％，雙雙創下史上新高紀錄；主要是基金投資增加，因美國經濟表現佳，大家看好美國股債市前景，國人對美國信託資產持續成長。

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國銀第一季對中曝險減少十九億美元至四六五．一億美元，占比降至八．○九％寫下史上新低。潘雅慧說，近兩年國銀對中曝險金額有上有下，大趨勢是往下走，原因除了供應鏈重組、廠商移到東南亞外，中國近年房市、金融問題頻傳，經濟風險上升，國銀在中經營轉趨審慎。

第一季人民幣貶值一．八二％，匯率因素亦影響國銀海外曝險金額轉換成美元而減少；另受到匯率影響的還有日本與澳大利亞，日本居我海外曝險第六大國，日圓首季貶值六．五六％，是國銀在日曝險金額大減二十三．九五億美元的主因。

根據央行統計，三月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為五七四七億美元，較去年十二月底增加○．二八％。國銀海外曝險前十大國家依序為美國、中國、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國及越南，合計四二七○億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的七十四．三％。

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