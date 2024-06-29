盤勢分析》月線連5紅 上半年狂飆5101點

在內資與散戶全力搶進下，台股一路驚驚漲，6月大漲1858.03點，漲幅8.7%。（資料照）

美國最新個人消費支出物價指數（PCE）即將出爐，台股多頭把握季底最後一天奮力突圍，4大電子權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）與廣達（2382）同步穩盤，中小型電子股、生技股噴出，OTC指數再創新高，加權指數終場上漲126.27點，收在23032.25點，重返23000點大關，成交量約4368億元，帶動月線連五紅，季線連三紅。

在內資與散戶全力搶進下，台股一路驚驚漲，6月大漲1858.03點，漲幅8.7%，第2季上漲2737.8點，漲幅13.4%，上半年狂飆5101點，漲幅高達28.4%。

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3大法人昨日合計買超台股90.9億元，外資終止連5賣，買超88.9億元、投信賣超5.2億元、自營商買超7.2億元；外資台指期淨空單增加2107口，累積外資期貨淨空單高達2.65萬口。

分析師簡伯儀指出，近期大盤價漲量縮、價跌量增，盤勢量價結構不佳，新台幣續貶、外資賣超，資金動能較不利，整體而言，漲多適當拉回修正可以預期，進入7月可多觀察航空、生技以及奧運概念股。

群益期貨分析，外資買超現貨，但期貨淨空單加碼，整體籌碼面中性偏悲觀，台積電與鴻海下方支撐可視為重要觀察指標，目前整體方向呈現區間整理。（記者卓怡君）

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