劍指中國》美日韓建構去中化供應鏈

美國、日本和南韓3國經貿部長26日發布聯合聲明，將攜手建立更具韌性的供應鏈並加強尖端技術輸中的出口管制。（路透）

首屆美日韓產業部長會議共識

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國、日本和南韓三國經濟和貿易部長發布聯合聲明，強調將在建立更具韌性的供應鏈和開發重要技術（包括半導體和關鍵礦物）上密切合作，並在限制對中國出口核心和新興技術、支援印太經濟架構（IPEF）落實等問題上達成一致立場。

擴大管制核心尖端技術輸中

美國商務部長雷蒙多、日本經濟產業大臣齋藤健、南韓產業通商資源部長安德根廿六日出席華府舉行的首屆美日韓產業部長會議，會後並發表共同聲明指出：「要運用三邊機制來促進重大與新興技術的發展，增強三國經濟的安全和韌性。」

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這場會議是根據美日韓三國領袖二○二三年八月在大衛營舉行高峰會時所做的決定。

聲明表示，將努力確認對經濟至關緊要的全球供應鏈中潛在薄弱環節，解決戰略部門的弱點，並強調半導體、乾淨能源、關鍵礦物、網路安全和人工智慧是重要領域；另將加強尖端技術出口管制的合作，共同研究尖端技術與增進民間合作關係，擴大核心和新興技術及關鍵礦物合作，支援IPEF落實。

三國部長並舉稀土為例，強調將促進稀土技術的發展；由於稀土技術目前由中國所主導，三國部長表達對該部分「非市場作為」的擔憂。在三邊會議召開前，歐盟競爭事務專員維斯塔哲與三國代表在線上討論了加強重要技術供應鏈合作的問題。

關注中國傳統晶片產能外溢傾銷

齋藤健在會後記者會表示，三國正密切關注中國在其國內半導體產業的投資，並特別點名中國在廣泛用於汽車和其他重要產業的傳統晶片、舊世代半導體的產能正快速擴張。

齋藤健說：「透過與美國、南韓和歐盟的討論，我覺得中國在包括傳統晶片方面的過度生產，已引發盟友們極大的關切。」

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