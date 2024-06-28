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待售新屋首破10萬宅 新北最多逾2萬

2024/06/28 05:30

全國待售新成屋首度突破十萬宅，創統計以來新高！（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國待售新成屋首度突破十萬宅，創統計以來新高！內政部昨發布最新「二○二三年下半年低度使用（用電）住宅及待售新成屋統計」，六都待售新成屋以新北市最多、約二．○三萬宅，其次依序為桃園市、台中市及高雄市，都破一萬宅；低度使用住宅數量超過八十五萬宅，占房屋稅籍住宅比率、即俗稱空屋率約九．二五％，較二○二三年上半年微幅減少○．○八個百分點。

空屋率微減至九．二五％

全國、六都待售新成屋自去年第二季起，連續三季呈現季增趨勢，去年第四季已高達十．一萬宅，創二○一四年有統計以來單季新高；六都中以新北市最多、約二．○三萬宅，其次為桃園市一．七二萬宅、台中市一．五七萬宅、高雄市一．二二萬宅、台南市九五○○宅及台北市三七○○宅。

六都待售新成屋的前三個行政區，北市是中正、中山與大同區，均逾四○○宅；新北市是淡水區三三三一宅、板橋區三一○八宅、新莊區二一六二宅；桃園市是龜山區四二六一宅、中壢區三九五一宅及桃園區三○八四宅。

台中市是北屯區的三三九九宅、南屯區二二九五宅、烏日區一七四七宅；台南市是永康區一五九三宅、安南區一五四八宅、歸仁區九二八宅；高雄市是三民區二二三五宅、楠梓區一九四八宅及鳳山區一八七二宅。

至於各縣市最新空屋率，以北市六．七九％最低、新北市七．三三％次低；金門縣十六．九九％最高、宜蘭縣十四．八％次高。

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