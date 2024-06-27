財長︰新青安78％房價不到1500萬

截至今年5月底，青安貸款累計核貸42.27萬戶、金額1.87兆元，目前青安貸款餘額約9550億元。 （示意圖，資料照）

炒房只是少數投機 貸款優惠不會緊縮

〔記者鄭琪芳／台北報導〕外界質疑新青安貸款遭濫用，財政部長莊翠雲昨在立法院財政委員會表示，新青安立意良善，有七十三％貸款戶在四十歲以下，且有七十八％購屋總價低於一五○○萬元，「不是去炒高價房」，而是以自住為主，不要因少數投機行為就緊縮條件；目前各部會盤點相關作法，行政院會做政策性決定。

73％貸款戶在40歲以下

財政部二○一○年十二月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由公股銀行以自有資金辦理。二○二三年八月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至一千萬元、貸款年限延長至四十年、寬限期延為五年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，期限至二○二六年七月底，目前補貼利息兩碼。

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根據統計，截至今年五月底，青安貸款累計核貸四十．二七萬戶、金額一．八七兆元，目前青安貸款餘額約九五五○億元；其中新青安累計核貸五萬七九八○戶、四二八一億餘元，未滿四十歲貸款戶占七十二．九九％、房屋總價一五○○萬元以下占七十八．二％，購屋區域以六都、新竹縣市及屏東縣較多。

民進黨立委郭國文質詢，新青安放寬三項條件，導致投入房地產誘因增加，是否可能緊縮？

莊翠雲說明，對於新青安是否出現轉租、人頭戶等，公股銀行將強化貸前徵審、貸後管理及新貸戶簽切結書。她說，新青安三條件對年輕人非常重要，不要因少數投機行為就去做緊縮；至於公司貸、網路揪團等，內政部已注意到，將會處理。

至於新青安自住還是投資比較多？莊翠雲說，目前新青安核貸四千多億元，房屋總價一五○○萬元以下占七十八％，「不是去炒高價房」；影響房價因素很多，包括股市上漲、央行利率、資金充裕、區域產業發展等，不全然與新青安有關。

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