「加強放款，刺激經濟」 上有政策 下有對策 中4國銀 挪用逾3千億套利

中國國有金融機構陽奉陰違，大量貸款被挪作他用或空轉套利。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟低迷，北京當局一直敦促國有金融機構加強放款，以刺激復甦。但中國審計部門最新公布的國有金融機構審計報告顯示，許多機構陽奉陰違，大量貸款被挪用或空轉套利，有些貸款即貸即收，形同虛增空轉，還有銀行繼續放款「殭屍企業」。

461家「殭屍企業」繼續獲放款

中國審計署官網二十五日發布「國務院關於二○二三年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，提及十二家國有金融機構去年的審計狀況，顯示涉及大量違法違規案件；其中，四家銀行有六八○．五九億元人民幣（下同，約三○四六億台幣）貸款被挪作他用或空轉套利，還有三家保險公司造假騙取並瓜分中央財政補貼三億餘元。

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報告指出，六家金融機構的信貸投放含金量不高，有的將其他類貸款違規變為科技、綠色、涉農等重點領域貸款；部分信貸投放虛增空轉，其中五一六七億元即貸即收，在考核前發放、考核後收回；還有等額存貸，企業在貸款前存入等額存款，或貸款後再以定期存款形式存回銀行；另有四家銀行名義上投向科技創新領域的六八○．五九億元貸款，被挪作他用或空轉套利。

報告說，截至二○二三年底，有四家銀行未完成二○二○年底前出清任務，仍為四六一家「殭屍企業」保有貸款餘額三一四．四一億元，其中的三十四．八四億元還是二○二三年新發放；三○六．○九億元風險資產透過無效重組、違規展期等方式虛假盤活（恢復運作）。

報告稱，借助資訊科技鑽監理漏洞等腐敗行為更趨隱蔽，新型腐敗和隱性腐敗開始顯現；例如金融監管部門某司級幹部利用職權，長期扶持特定民企提升行業競爭力，收取巨額金錢及股權，並透過借名帳戶、虛擬貨幣交易等方式，隱匿民企匯款來源。

此外，部分企業利用國家生態保護、高新產業等支持政策，勾結公職人員違規取得經營權，或弄虛作假騙取財政補貼。

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