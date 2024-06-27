首度政府對政府模式直接聘僱 印度移工試辦千人 製造業為主

立法院昨初審通過台印移工MOU，動部長何佩珊表示，引進印度移工初期會小規模試辦，人數不超過千人，以製造業為主。（記者廖振輝攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院昨初審通過「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會促進僱用印度勞工瞭解備忘錄」（台印移工MOU），將提報院會討論。勞動部長何佩珊表示，引進印度移工初期會小規模試辦，人數不超過千人，以製造業為主、暫不考慮服務業；這也是首次「政府對政府（G to G）」的模式直接聘僱，若過程順利，最快一年後會有印度移工來台。

何佩珊解釋，因印方本身並無直聘制度，本次與國內傳統直聘不一樣，是首次嘗試G to G模式，直聘人數占比仍在規劃中。

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台印MOU 立院初審通過

印度移工 最快一年後來台

台印移工MOU有「初期採小規模試辦方式引進」、「優先推動直聘並評選優質仲介受託引進」、「確保印度移工不影響國內安定」與「語言宗教文化友善適應」等四大重點。

何佩珊指出，考量台印文化差異與適應疑慮，勞動部將召開諮詢會議；引進印度移工方式則規劃採政府對政府直聘與仲介雙軌並行，初期會從直聘開始小規模試辦，勞動部也嘗試推動新的直聘模式，仍在摸索中。

在移工人選方面，何佩珊說，會評估是否有英語能力、技術能力、良民證等，移工入台後也會提供講習，讓移工了解台灣法制。

何佩珊表示，目前沒有考慮開放服務業適用，引入移工作業應逐步進行，不僅要考慮移工來台能否適應，也要考量國人能否接受，過去就曾有與蒙古簽約失敗的案例。

聯席會也通過附帶決議，要求勞動部應指定或設定專責機構來推動政府對政府直接聘僱，並擬定績效指標，且要明文訂定直聘比例。

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